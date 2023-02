Mahashivratri 2023: रवि किशन से अंजना सिंह के एक्स हसबैंड तक, भोलेनाथ के बड़े भक्त हैं भोजपुरी स्टार्स

Bhojpuri Stars Who are Devotees of Lord Shiva: महाशिवरात्रि का त्यौहार आज देशभर में धूम-धाम से मनाया जा रहा है. भोलेनाथ के भक्त आज उनकी भक्ति में लीन हैं. इसमें स्टार्स तक शामिल हैं. अब फिर चाहे वो बॉलीवुड हो या फिर भोजपुरी. ऐसे में आपको भोजपुरी के उन स्टार्स के बारे में बता रहे हैं, जो अपनी शिव भक्ति के लिए भी जाने जाते हैं. इस लिस्ट में रवि किशन जैसे सितारों के नाम शामिल हैं. इन सितारों को कई बार पूजा-अर्चना भी करते हुए देखा जाता रहा है. वो अपनी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर करते रहे हैं. आइए जानते हैं उनके नाम...