मोनालिसा ने ऐसी PICS से भंग किया फैंस का ध्यान, Bold ड्रेस में फ्लॉन्ट किया फिगर, लोगों ने किए भद्दे कमेंट्स

स्ट्रिप ड्रेस में अभिनेत्री ने फैंस को अपनी बोल्ड अदाओं से रिझाया है और इन पिक्चर्स को कैप्शन भी उन्होंने ऐसा ही दिया है. मोनालिसा ने तस्वीरों को शेयर कर लिखा, Let Me Distract You यानी मुझे आपका ध्यान भंग करने दो.