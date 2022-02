प्राइवेट वीडियो से फेमस हुई Priyanka Pandit ने दिखाया नो मेकअप लुक, फिदा हुए फैंस बोले- 'ये है असली ब्यूटी'

भोजपुरी सिनेमा (Bhojpuri Cinema) में प्राइवेट वीडियो (Private Video) से फेमस हुई एक्ट्रेस प्रियंका पंडित (Priyanka Pandit) अब भले ही फिल्मों में कम नजर आती हैं. मगर वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वो फैंस के साथ अपनी कोई ना कोई फोटो और वीडियो शेयर कर उन्हें एंटरटेन करने में कोई कसर नहीं छोड़ती हैं. ऐसे में अब उनकी कुछ तस्वीरें उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है. इसमें उनका नो मेकअप लुक (Priyanka Pandit No Make up look) देखने के लिए मिल रहा है. (images Credit- @priyanka Pandit instagram)