जेल से बाहर आने के बाद सपना गिल ने दिखाया एटीट्यूड लुक, शेयर की ग्लैमरस PICS, पृथ्वी शॉ पर कसा तंज!

सपना ने बेल से बाहर आने के बाद पहली अपनी झलकियां फैंस को दिखलाई हैं. एक्ट्रेस नए पिक्चर्स को शेयर कर कैप्शन में अपना एटीट्यूड वाला रवैया दिखाया है. उन्होंने तस्वीरों के कैप्शन में लिखा, मेरे पास उनके लिए वो रवैया है जो मुझे उन्हें दिखाने के लिए मजबूर करते हैं. (I have the attitude for those who force me to show them) उनका ये कोट एक तरह से पृथ्वी शॉ से हुए विवाद पर तंज कसता दिख रहा है!