पृथ्वी शॉ पर संगीन आरोप लगाने वाली सपना गिल ने बयां किया दर्द, लोगों ने लिए मजे, बोले- माफी मांग लो...

अभिनेत्री ने इन पिक्चर्स को शेयर कर कैप्शन में लिखा, Yes I smile, but it doesn’t mean I’m fine.हां मैं मुस्कुरा रही हूं लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूं.