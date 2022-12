श्वेता तिवारी ने साड़ी पहन बोल्ड लुक में दिखाईं नजाकत भरी अदाएं, PICS शेयर कहा- वास्तविक बन रहें क्योंकि...

पिक्चर को पोस्ट करते हुए श्वेता ने कैप्शन में लिखा, 'Be yourself ! Because an original is worth more than a copy!' यानी वास्तविक बने रहें.. क्योंकि ओरिजिनल की कीमत कॉपी से ज्यादा होती है.