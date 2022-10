श्वेता तिवारी ने PHOTOS शेयर कर फैंस को दिया बड़ा मैसेज, अगर आपको खुश रहने के लिए वजह चाहिए तो गलत...

अभिनेत्री ने तस्वीरें शेयर कर कैप्शन में लिखा, If you Need reason to be happy, you are living a Wrong life..यानी 'अगर आपको खुश रहने के लिए कोई वजह चाहिए, तो आप गलत जीवन जी रहे हैं..'