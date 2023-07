Home / Photo Gallery / entertainment / 17 disasters and 10 flop films when sunny deol completely failed at the box office after g ...

17 डिजास्टर और 10 फ्लॉप फिल्में: 'गदर' के बाद ऐसा था... सनी देओल की फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर हाल

Sunny Deol Condition At The Box Office After Gadar: सनी देओल का नाम बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेताओं की लिस्ट में शामिल है. उन्होंने अपने करियर में अब तक बॉक्स ऑफिस पर एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं, जिनमें से एक थी 'गदर', जो साल 2001 में रिलीज हुई थी, लेकिन इस फिल्म के बाद से ही उनका असर बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं रहा.

01 नई दिल्ली. बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सनी देओल (Sunny Deol) के देशभर में गजब की फैन फॉलोइंग. वह पिछले 4 दशकों से बॉलीवुड में सक्रिय हैं और लगातार अपनी दमदार अभिनय से लोगों का मनोरंजन करते आ रहे हैं. साल 2001 सनी देओल के बहुत लकी साबित हुआ था, जब उनकी फिल्म 'गदर: एक प्रेम कथा' सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.

02 15 जून 2001 को सिनेमाघरों में रिलीज के साथ ही सनी देओल की फिल्म 'गदर' बॉक्स ऑफिस पर छा गई थी और इस फिल्म ने सनी को लोगों के बीच नई पहचान दिलाई थी, लेकिन इस फिल्म के बाद सनी इस तरह की कोई भी सफल फिल्म बॉक्स ऑफिस पर देने में सफल नहीं हुए, बल्कि इस फिल्म के बाद उन्हें सिर्फ निराशा ही हाथ लगी.

03 फिल्म 'गदर' के बाद सनी ने 33 फिल्मों में काम किया, जिसमें कसम, इंडियन, मां तुझे सलाम, 23 मार्च 1931 शहीद, जानी दुश्मन - एक अनोखी कहानी, कर्ज़ - द बर्डन ऑफ ट्रूथ, द हीरो - लव स्टोरी ऑफ ए स्पाई, जाल - द ट्रैप, खेल, लकीर, रोक सको तो रोक लो, जो बोले सो निहाल, तीसरी आंख - द हिडन कैमरा, नक्श, बिग ब्रदर, फूल एन फाइनल, अपने, काफिला, फॉक्स, राइट या राइट ओंग, खुदा कसम, यमला पगला दीवाना, यमला पगला दीवाना 2, सिंह साब द ग्रेट, ढिश्कियाऊं, आई लव नी, घायल वन्स अगेन, पोस्टर बॉयज, यमला पगला दीवाना फिर से..., मोहल्ला अस्सी, भैयाजी सुपरहिट, ब्लैंक और चुप जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं.

04 बॉक्स ऑफिस इंडिया के आंकड़ों के अनुसार, 'गदर' के बाद सनी ने जिन 33 फिल्मों में काम किया, उनमें से 17 डिजास्टर और 10 फ्लॉप साबित हुईं. साथ ही, उनके खाते में अब तक सिर्फ 2 ही हिट फिल्में आ पाईं, बाकी सारी एवरेज रहीं. तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 'गदर' के बाद सनी देओल का असर बॉक्स ऑफिस पर बहुत खराब रहा, और ऐसे में अब उनके लिए इस साल 11 अगस्त को रिलीज होने वाली 'गदर 2' काफी मायने रखती है.