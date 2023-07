Home / Photo Gallery / entertainment / 1957 blockbuster film mother india made sunil dutt rajendra kumar and raj kumar superstars ...

1957 की वो ब्लॉकबस्टर फिल्म, जिसने 3 स्टार को बनाया सुपरस्टार, 60 लाख में बनी और कमाई हुई 8 करोड़

The Highest Grossing Film Of The 50s: साल 1957 में सिनेमाघरों में एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई थी, जिसने अपने रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर हंगामा मचा दिया था और कमाई के मामले में तो 50 के दशक की कोई भी फिल्म उसे पीछे नहीं कर पाई. इस फिल्म का नाम था 'मदर इंडिया', जिसने एक साथ बॉलीवुड को 3 सुपरस्टार दिए थे.

01 नई दिल्ली. 20 अक्टूबर 1957 में बॉलीवुड की एक ऐसी सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया था, जिसका नाम था 'मदर इंडिया', जिसका निर्देशन महबूब खान ने किया था और इसमें नरगिस, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार और राज कुमार ने अभिनय किया था. यह महबूब खान की पिछली फिल्म 'औरत (1940)' की रीमेक थी, जो रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर छा गई थी.

02 विकिपीडिया के आंकड़ों के अनुसार, इस फिल्म को बनाने में मेकर्स के सिर्फ 60 लाख रुपये खर्च हुए थे और बॉक्स ऑफिस पर इसने 8 करोड़ रुपये की कमाई की थी, जो 50 के दशक की इकलौती सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी. कमाई के मामले में इस फिल्म को कोई भी टक्कर नहीं दे पाया था. वहीं, इस फिल्म ने सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार और राज कुमार जैसी 3 स्टार को सुपरस्टार बना दिया था.

03 फिल्म की कहानी राधा (नरगिस) नाम की एक गरीबी से त्रस्त ग्रामीण महिला की है, जो अपने पति की अनुपस्थिति में, अपने बेटों को पालने और कई परेशानियों के बीच एक जीवित रहने के लिए संघर्ष करती है. कहा जाता है कि फिल्म का शीर्षक अमेरिकी लेखिका कैथरीन मेयो की 1927 की विवादास्पद पुस्तक 'मदर इंडिया' का मुकाबला करने के लिए चुना गया था, जिसमें भारतीय संस्कृति की निंदा की गई थी.

04 कहा तो ये भी जाता है कि इसे बड़े धूमधाम के साथ भारत में रिलीज किया गया था और इसकी कई हाई-प्रोफाइल स्क्रीनिंग भी हुई थी, जिसमें राजधानी नई दिल्ली में एक स्क्रीनिंग भी शामिल थी, जिसमें देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भाग लिया था. 'मदर इंडिया' को आज भी भारतीय सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक माना जाता है.