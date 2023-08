Home / Photo Gallery / entertainment / 1979 film jaani dushman was made in only 1 crores with 5 superstar including jitendra and ...

सिर्फ 1.3 करोड़ खर्च कर, जब मालामाल हो गए थे मेकर्स, 5 सुपरस्टार को लेकर बना डाली थी ऐतिहासिक हॉरर मूवी

Jaani Dushman Created A Ruckus At The Box Office In 1979: आज से 44 साल पहले बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसी हॉरर फिल्म आई थी, जिसने कमाई के मामले में इतिहास रच डाला था और देशभर में ये एक ऐतिहासिक फिल्म बनकर उभरी थी. इतना ही नहीं, 23 साल बाद यानी 2002 में इसी नाम से एक और फिल्म बनी थी, लेकिन वो बॉक्स ऑफिस पर असफल साबित हुई थी.

01 नई दिल्ली. राजकुमार कोहली द्वारा निर्देशित 1979 में आई वो हॉरर फिल्म, जिसने रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर हंगामा मचा दिया था और उस साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर सामने आई थी. 70 के दशक की यह एक जबरदस्त हॉरर फिल्म थी, जिसमें सस्पेंस भी कूट-कूटकर भरा हुआ था. इस फिल्म का नाम था 'जानी दुश्मन (Jaani Dushman)', जो 25 मई 1979 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.

02 इस फिल्म में सुनील दत्त, संजीव कुमार, जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा और विनोद मेहरा जैसे 5 सुपरस्टार एक साथ नजर आए थे, और उनके साथ रीना रॉय, रेखा, नीतू सिंह और बिंदिया गोस्वामी जैसी सुपरस्टार एक्ट्रेसेस भी नजर आई थीं. अब आप सोच रहे होंगे इतने सारे सुपरस्टार एक साथ एक फिल्में थे, तो फिल्म का बजट कितना होगा. विकिपीडिया के आंकड़ों के अनुसार, फिल्म का बजट बहुत ही कम था. यह फिल्म सिर्फ 1.3 करोड़ में बनकर तैयार हो गई थी.

03 हालांकि, आज के दौर में भले ही 1.3 करोड़ किसी भी मेकर्स के कम हो, लेकिन 70 के दशक में यह एक बड़ी रकम थी. सबसे चौंकाने वाली बात तो इसकी कमाई है. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुल 9 करोड़ रुपये की कमाई करने में सफल साबित हुई थी. रिलीज के साथ ही यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी. इस फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला था.

04 यह फिल्म एक राक्षस की कहानी के इर्द-गिर्द घूमती है जो लाल दुल्हन की पोशाक पहने महिलाओं का अपहरण करता है और उनकी हत्या कर देता है. इस फिल्म में हॉरर के साथ-साथ सस्पेंस का भी भरपूर तड़का लगाया गया था, जो दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में काफी हद तक सफल साबित हुई थी. फिल्म लगभग गाने भी हिट हुए थे और उसमें एक गाना तो आज भी काफी पॉपुलर है, जिसके बोल हैं- 'चलो रे, डोली उठाओ कहार', जिसमें मोहम्मद रफी ने अपनी आवाज दी थी.