सिर्फ 5 प्वाइंट्स में जानिए.. क्यों बॉक्स ऑफिस पर तांडव मचाने वाली है 'जवान', पहले दिन ही 100 करोड़ में शामिल!

Know In Just 5 Points Why Watch 'Jawan': बॉलीवुड के 'बादशाह' शाहरुख खान (Shahrukh Khan) की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'जवान' आज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी हैं और रिलीज के साथ ही यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल भी मचाने लगी है. बताया जा रहा है कि यह फिल्म भारतीय फिल्म इतिहास में एक नया मुकाम हासिल करने वाली है. आइए, आपको बताते हैं इस फिल्म में क्या है खास, वो भी सिर्फ 5 प्वाइंट्स में....

01 नई दिल्ली. सुपरस्टार शाहरुख खान (Shahrukh Khan) को यूं ही नहीं बॉलीवुड का 'बादशाह' कहा जाता है, उन्होंने इस यह साबित भी कर दिखाया है. जब शाहरुख की फिल्में लगातार बॉक्स ऑफिस पर प्लॉफ साबित हो रही थीं, तो उन्होंने 4 साल का ब्रेक लिया और इस साल जब उन्होंने फिल्म 'पठान (Pathaan)' से बड़े पर्दे पर वापसी की तो पूरा बॉक्स ऑफिस हिल गया था और एक बार फिर शाहरुख खान अपनी फिल्म 'जवान (Jawan)' से दुनियाभर तहलका मचाने वाले हैं. शाहरुख की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'जवान' आज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो एडवांस बुकिंग से ही फिल्म ने 100 करोड़ का आंकड़ा बॉक्स ऑफिस पर पार कर लिया है. एनडीटीवी में प्रकाशित एक खबर के अनुसार, 'जवान' ने पहले ही दिन 135 से 150 करोड़ रुपये की ओपनिंग कर डाली है, हालांकि यह आंकड़ें आज रात तक क्लियर हो जाएंगे. आइए, अब आपको सिर्फ 5 प्वाइंट्स में बताते हैं कि फिल्म 'जवान' में क्या खास है, जो बॉक्स ऑफिस पर तांडव मचा सकती है....

02 1. डबल रोल में शाहरुख: फिल्म 'जवान' में शाहरुख खान डबल भूमिका में नजर आ रहे हैं और दोनों ही भूमिका में वह बड़े पर्दे पर छा चुके हैं. इस फिल्म में शाहरुख ही पिता और पुत्र की भूमिका में हैं.

03 2. दमदार डायलॉग्स: 'मेरा नाम है विक्रम राठौर, नाम तो सुना होगा... जब मैं विलेन बनता हूं न तो कोई हीरो सामने टिक नहीं नहीं पाता...' फिल्म में शाहरुख ने जितने भी डायलॉग्स बोले हैं, जो आपका दिल जीतने के लिए काफी हैं.

04 3. मजबूत कहानी: इस बार शाहरुख खान बिलकुल ऑरिजनल कंटेंट के साथ बड़े पर्दे पर आए हैं. 'पठान' को लेकर जहां कुछ लोगों का कहना था कि फिल्म को कई कहानी नहीं थी, तो उन्हें एक बार 'जवान' जरूर देखनी चाहिए, जहां इमोशन के साथ एक्शन का भी तड़का शाहरुख ने लगाया है.

05 4. साउथ कनेक्शन: इस फिल्म को साउथ के दिग्गज फिल्म निर्देशक एटली कुमार ने डायरेक्टर किया है और फिल्म में आपको योगी बाबू, प्रियामणि, नयनतारा, विजय सेतुपति जैसे साउथ के धुरंधर कलाकार भी देखने को मिलेंगे, जिनके साथ शाहरुख ने मिलकर धमाल मचाया है.