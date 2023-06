Home / Photo Gallery / entertainment / 3 big mistakes made by shahrukh khan and aamir had won the lottery shockingly went on givi ...

शाहरुख खान से हुईं 3 बड़ी गलतियां, आमिर की लग गई थी लौटरी, एक के बाद एक देते चले गए थे हिट फिल्में

When These 3 Films Were Rejected By Shahrukh Khan: शाहरुख खान और आमिर खान बॉलीवुड के दो जबरदस्त एक्टर हैं, जिन्होंने अपने शानदार अभिनय से दुनियाभर में अपनी गजब की पहचान बनाई है. इन दोनों की फिल्मों ने अब तक बॉक्स ऑफिस पर राज किया है, लेकिन आज जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं, उसे जान आप भी हैरान रह जाएंगे.

01 नई दिल्ली. बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान (Shahrukh Khan) और आमिर खान (Aamir Khan) पिछले 3 दशकों से फिल्मों में सक्रिय हैं और लगातार दर्शकों का मनोरंजन करते नजर आ रहे हैं. शाहरुख की आखिरी फिल्म 'पठान' के तो लोग अब तक दीवाने हैं, जो इसी साल जनवरी में रिलीज हुई थी. वहीं, आमिर की आखिरी बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो पाई थी, जिसका नाम था 'लाल सिंह चड्ढा'.

02 वैसे, आमिर और शाहरुख शुरू से ही बॉक्स ऑफिस हिट मशीन के रूप में जाने गए हैं. इन दोनों में एक बात कॉमन है और वो ये है कि ये दोनों की बड़ी सेलेक्टेड फिल्में ही करते हैं. बता दें, लगातार फ्लॉप फिल्मों से परेशान शाहरुख अपनी फिल्म 'जीरो' के बाद 4 साल का लंबा ब्रेक लिया और जब इसी साल उन्होंने 'पठान' से बड़े पर्दे पर वापसी की तो वह बॉक्स ऑफिस पर छा गए थे. आज जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं, उसे जान शायद आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल, शाहरुख ने अपने करियर में उन 3 फिल्मों के ऑफर को ठुकराया जो रिलीज के बाद बॉक्स ऑफिस पर छा गई थी और इस फिल्म के जरिए आमिर की लौटरी लग गई थी. तो आइए, जानते हैं उन 3 फिल्मों के बारे में...

03 1. लगान (Lagaan): जी हां, आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि साल 2001 में आई आमिर खान की फिल्म 'लगान', जिसने रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर हंगामा मचा दिया... पहले शाहरुख खान को ऑफर की गई थी. मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म के लिए आमिर मेकर्स की पहली पसंद नहीं थे, बल्कि मेकर्स इस फिल्म में शाहरुख को लेना चाहते थे, लेकिन किसी वजह से शाहरुख ये फिल्म नहीं कर पाए और आमिर की लौटरी लग गई थी. आमिर की इस फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला था.

04 2. रंग दे बसंती (Rang De Basanti): 'लगान' के बाद, जब साल 2006 में आमिर की फिल्म 'रंग दे बसंती' सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो इसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया था. लोगों को यह फिल्म बेहद पसंद आई थी, लेकिन आपको इस बात से भी हैरानी होगी कि इस के लिए भी आमिर मेकर्स की पहली पसंद नहीं थे, बल्कि मेकर्स इस फिल्म में आमिर की जगह शाहरुख को देखना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया. जब शाहरुख के पास इस फिल्म का ऑफर पहुंचा तो उन्होंने इस फिल्म को भी किसी वजह से करने से इनकार कर दिया था और फिर यह फिल्म आमिर की झोली में गिरी थी.