58 साल के अंदर, 1 ही नाम से 3 बार बनीं 3 फिल्में, हर बार हुई मेकर्स पर झमाझम नोटों की बारिश

3 Movies Made 3 Times With The Same Name: अगर आप बॉलीवुड का इतिहास खंगालेंगे तो आपको एक ही नाम की कई फिल्में कई बार देखने को मिलेंगी. ठीक इसी तरह 'आंखे' नाम से अब तक 3 फिल्में बॉलीवुड में बन चुकी हैं और इन तीनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की थी. तो चलिए, आज आपको इन तीनों फिल्मों के बारे में बताते हैं.

01 नई दिल्ली. बॉलीवुड में ऐसा अक्सर देखा गया है कि एक नाम से दो या तीन फिल्में बनी हैं और ऐसा फिल्म के स्क्रिप्ट के डिमांड की वजह से होता है. इसमें कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर चल भी जाती हैं और कई भी नहीं चल पाती हैं, लेकिन आज हम आपको जो नाम बताने जा रहे हैं, उस नाम से 3 बार भी फिल्में बनी हैं और तीनों बार ही सुपरहिट ही रही हैं. जी हां, 'आंखे' नाम से अब तक 3 बार फिल्में बन चुकी हैं और तीनों बार सफल साबित हुई हैं.

02 पहली बार आज से 58 साल पहले यानी साल 1968 में 'आंखे' नाम से फिल्म बनी थी और उसके बाद से अब तक तीन बार इस नाम से फिल्में बन चुकी हैं. आज हम आपको इन तीनों फिल्मों के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं.

03 आंखें (1968): धर्मेंद्र की यह फिल्म साल 1968 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर उभरी थी, जो रिलीज के साथ ही दर्शकों के बीच मशहूर हो गई थी. सैक्निल्क के आंकड़ों के अनुसार इसकी कुल कमाई 6.40 करोड़ रुपये हुई थी. यह एक जासूसी थ्रिलर फिल्म थी, जिसका निर्माण और निर्देशन रामानंद सागर ने किया थी. एक जासूसी थ्रिलर के रूप में 'फर्ज' की आश्चर्यजनक बड़ी हिट के बाद, सागर उसी शैली में एक बड़े बजट की फिल्म लेकर आए थे, जिसे कई अंतरराष्ट्रीय स्थानों पर शूट किया गया था. यह बेरूत में शूट की गई पहली हिंदी फिल्म थी. फिल्म में धर्मेंद्र के अलावा माला सिन्हा, महमूद, ललिता पवार, जीवन और मदन पुरी भी अहम किरदारों में थें.

04 आंखें (1993): गोविंदा की यह फिल्म साल 1993 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी और रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर छा गई थी. यह एक एक्शन कॉमेडी फिल्म थी, जो डेविड धवन द्वारा निर्देशित और अनीस बज्मी द्वारा लिखित थी. इसमें गोविंदा के साथ चंकी पांडे भी लीड रोल में थे और दोनों ही डबल रोल में नजर आए थे. इसकी सफलता को देखते हुए इसे तेलुगू में 'पोकिरी राजा (1995)' के नाम से बनाया गया था. इस फिल्म को बनाने में मेकर्स के 1.96 करोड़ रुपये खर्च हुए थे और इसकी कुल कमाई 25.25 करोड़ रुपये हुई थी.