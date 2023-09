Home / Photo Gallery / entertainment / 3 films named andaz made 3 times in 32 years box office collection surpirsied makers every ...

32 साल में 1 नाम से बनीं 3 फिल्में, तीनों मूवीज ने की थी छप्परफाड़ कमाई, BO कलेक्शन देख उड़ गए थे मेकर्स के होश

Movies Made 3 Times With The Same Name: 32 साल पहले मेकर्स भी शायद इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाए होंगे कि फिल्म रिलीज के बाद इतना कमाल कर जाएंगी कि इसी नाम से दूसरे फिल्म मेकर्स भी फिल्में बना डालेंगे. तीनों फिल्म ने 30 करोड़ से ज्यादा की बंपर कमाई की थी. फिल्म ने मेकर्स का मालामाल किया वहीं स्टार्स का प्राइज भी बढ़ा दिया था.

01 बॉलीवुड में फिल्म के सीक्वल का ट्रेंड सा चल गया है. बॉलीवुड हो या साउथ सिनेमा, दोनों ही इंजस्ट्री में आप पाएंगे कि पिछले कुछ सालों में हमें सीक्वल फिल्में ज्यादा देखने को मिली हैं. दंगल, भूल भुलैया, केजीएफ, बाहुबली जैसी कई फिल्में हैं. लेकिन अक्सर ये भी देखने को मिला है कि सालों पहले जिस नाम से फिल्म रिलीज की गई हो, उसी नाम से कई फिल्में बनाई गईं. ये फिल्म सीक्वल का तो हिस्सा नहीं थी, लेकिन मेकर्स चांस लेना चाहते थे या ये कहिए स्क्रिप्ट की डिमांड की वजह से मेकर्स ये कई बार किया. आज जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं, ये फिल्म पिछले 32 साल में एक दो नहीं बल्कि तीन बार बनीं और तीनों बार बॉक्स ऑफिस पर सुपर हुपर हिट साबित हुईं. अंदाज नाम से मेकर्स ने तीन बार फिल्म बनाई और तीनों बार मेकर्स फिल्म से मालामाल हो गए.

03 सबसे पहले बात साल 1971 में आई फिल्म 'अंदाज' की. फिल्म में राजेश खन्ना, शम्मी कपूर, हेमा मालिनी और सिमी ग्रेवाल नजर आई थीं. फिल्म के गाने और कहानी दर्शकों को खूब पसंद आई थी. बॉक्स ऑफिस पर उस दौर में फिल्म ने 4 करोड़ कमाई की थी. अकेले भारत में फिल्म ने 2 करोड़ कमाए थे. फिल्म 1971 में यह 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी.

04 इसके बाद डेविड धवन ने फिर साल 1994 में इसी नाम से फिल्म का निर्माण किया. ये फिल्म में अनिल कपूर, करिश्मा कपूर, जूही चावला, राज बब्बर, कादर खान जैसे स्टार्स से सजी थी. ये फिल्म भी सुपर डुपर हिट साबित हुई थी. फिल्म ने करीब 6 करोड़ का बंपर कमाई की थी. ये फिल्म साल 1994 की 13वां सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी.