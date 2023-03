Home / Photo Gallery / entertainment / aamir and salman khan seen together in andaz apna apna before 29 years ago know why not wo ...

29 साल से क्यों सलमान के साथ काम नहीं कर रहे आमिर खान? क्यों बनाई दूरी... हैरान करने वाली है वजह

Why Salman-Aamir Not Work Together Again After 'Andaz Apna Apna': बॉलीवुड के दो दिग्गज अभिनेता आमिर खान और सलमान खान पिछले 35 सालों से दर्शकों का मनोरंजन करते आ रहे हैं. वह लगातार फिल्मों में सक्रिय हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आमिर और सलमान साथ में क्यों काम नहीं करते? तो आइए, आपको बताते हैं इसके पीछे की वजह...

01 नई दिल्ली. साल 1994 में एक फिल्म आई थी, जिसका नाम था 'अंदाज अपना अपना (Andaz Apna Apna)'. ये उस दौर की एक शानदार और जबरदस्त कॉमेडी मूवी थी, लेकिन इस फिल्म में काम करने वाले सारे लीड कलाकार सलमान खान (Salman Khan), आमिर खान (Aamir Khan), करिश्मा कपूर (Karisma Kapoor) और रवीना टंडन (Raveena Tondon) पूरी शूटिंग आपसी अनबन के बीच पूरी की थी.

02 मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म के दौरान सलमान खान काफी टशन में रहते थे और इस वजह से वह घंटों शूटिंग सेट पर लेट से आते थे. फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान की वजह से आमिर को भी काफी देर तक इंतजार करना पड़ता था, जबकि आमिर समय के बड़े पंचुअल थे. सलमान के देर से सेट पर आने से आमिर को काफी परेशानी होती थी.

03 यही वो वजह थी कि फिल्म की शूटिंग पूरी होने के बाद आमिर ने तय किया था कि वह सलमान खान के आगे काम नहीं करेंगे और हुआ भी यही, इस फिल्म के बाद सलमान और आमिर कभी भी साथ में पर्दे पर नहीं दिखे. वहीं, दूसरी और फिल्म की लीड एक्ट्रेस करिश्मा और रवीना के बीच भी किसी बात को लेकर अनबन हो गई थी, जिसकी वजह ये सेट पर आपस में बातचीत भी नहीं करती थीं.

04 हिंदुस्तान टाइम से बातचीत में एक बार रवीना टंडन ने कहा था, 'यह मजेदार था, क्योंकि जब हम शूटिंग कर रहे थे तो हममें से कोई भी एक-दूसरे से बात नहीं कर रहा था. सबके झगड़े चल रहे थे. आमिर और सलमान एक-दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, करिश्मा और मैं बात नहीं कर रहे थे और न ही सलमान और राज जी (फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी). मुझे नहीं पता कि वह फिल्म कैसे बनी. लेकिन, यह दिखाता है कि हम बहुत अच ...