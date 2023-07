15 करोड़ में बनी फिल्म, कमाए 858 करोड़, बनीं भारत की सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली फिल्म

06

सीक्रेट सुपरस्टार' की कहानी एक ऐसी लड़की की कहानी है, जो अपनी पहचान छिपाकर गायकी से ख्याति पाती है. बुर्का पहनकर गाए अपने गानों के वीडियो यू-ट्यूब पर अपलोड करती है. फिल्म में अपने रोल को आमिर ने अब तक के करियर का सबसे मुश्किल रोल बताया था. उन्होंने इस रोल के बनने की कहानी से जुड़ा एक वीडियो शेयर करते हुए कहा था One of my toughest roles. फोटो साभार-@imdb