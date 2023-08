Home / Photo Gallery / entertainment / aamir khan took a big decision after consecutive flops adopted that solid formula from whe ...

लगातार फ्लॉप के बाद, आमिर खान ने लिया बड़ा फैसला, अपनाया वो सॉलिड फॉर्मूला, जहां होती है ब्लॉकबस्टर की बारिश

Aamir Khan Will Return To The Big Screen In 2024: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता आमिर खान को आखिरी पर बड़े पर्दे पर पिछले साल फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' में देखा गया था, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित नहीं हो पाई थी. इससे पहले भी साल 2018 में आई उनकी फिल्म 'ठग्स ऑफ हिन्दोस्तान' भी बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई थी. अब वह 2024 में एक सॉलिड प्लान के साथ धमाकेदार वापसी को तैयार हैं.

01 नई दिल्ली. बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान (Aamir Khan) की फिल्मों के लोग दीवाने हैं, क्योंकि वह बहुत सेलेक्टेड मूवीज ही करते हैं, जो उनके चाहने वालों काफी पसंद भी आती है, लेकिन पिछले कुछ सालों से उनका जलवा बॉक्स ऑफिस फिका पड़ता दिखा, इसलिए उन्होंने फिल्मों से भी ब्रैक ले लिया था, लेकिन अब जो खबर सामने आई है, वो उनके फैंस को झूमने पर मजबूर कर देगी.

02 बता दें, आमिर अन-टाइटल फिल्म के साथ एक्टिंग में वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. उनकी फिल्म अगले साल क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी. यह अक्षय कुमार की 'वेलकम 3' के साथ टकराएगी. ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्विटर पर फिल्म की घोषणा की. उन्होंने साझा किया कि फिल्म का प्री-प्रोडक्शन चल रहा है और यह 20 जनवरी, 2024 को फ्लोर पर जाएगी.

03 आदर्श ने ट्वीट करते हुए लिखा, ''एक्सक्लूसिव… आमिर खान ने अगली फिल्म के लिए क्रिसमस 2024 को लॉक कर लिया है... आमिर खान प्रोडक्शंस के 'प्रोडक्शन नंबर 16' (अभी तक टाइटल तय नहीं), 20 दिसंबर 2024 क्रिसमस को रिलीज होगी. फिल्म का प्री-प्रोडक्शन जारी है और फिल्म 20 जनवरी 2024 को फ्लोर पर जाएगी... अधिक जानकारी जल्द ही दी जाएगी.''

04 हालांकि, इससे पहले आमिर ने पंजाबी फिल्म 'कैरी ऑन जट्टा 3' के ट्रेलर लॉन्च के दौरान एक प्रेस इवेंट में कहा था, 'मैंने अभी तक कोई फिल्म करने का फैसला नहीं किया है. मैं अभी अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहता हूं. मैं इसके बारे में अच्छा महसूस कर रहा हूं क्योंकि मैं अभी यही करना चाहता हूं. मैं निश्चित तौर पर तभी फिल्म करूंगा जब मैं भावनात्मक रूप से तैयार हो जाऊंगा.'