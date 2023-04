Home / Photo Gallery / entertainment / adnan sami to karan singh grover kamal hassan kabir bedi bollywood celebs who married for ...

अदनान सामी, करण सिंह ग्रोवर ही नहीं... बॉलीवुड के इन 10 सेलेब्स ने भी की है 2 से ज्यादा शादी, नहीं जानते होंगे बाकी के नाम!

Bollywood Celebs Married For Three or Four Times: कहते हैं जिंदगी में शादी एक ही बार होती है, लेकिन कई केस में ये बात गलत भी हो जाती है. बॉलीवुड (Bollywood) में तो ऐसे कई सितारे हैं, जिन्होंने दो शादियां की हैं, लेकिन कई ऐसे भी स्टार हैं जिन्होंने 1-2 नहीं 3-4 शादियां की हैं. इनमें से कुछ नाम तो आपके लिए जाने-पहचाने होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे.

01 मुंबईः बॉलीवुड में ऐसे कई स्टार हैं, जिन्होंने 2 शादियां की हैं. वहीं कई फीमेल एक्ट्रेसेस भी हैं, जिन्होंने अपने पहले जीवनसाथी को छोड़ दूसरे का हाथ थाम लिया. लेकिन, कुछ ऐसे भी स्टार हैं, जिन्होंने 2 से भी ज्यादा शादियां (Actors Married For More Than 3 To 4 Times) की हैं. जब-जब इन सितारों ने अपने तलाक का ऐलान किया, लोग हैरान हो गए. आज हम आपको कुछ ऐसे ही सेलेब्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने एक-दो नहीं बल्की तीन-चार शादियां की हैं. इनमें से कुछ के नाम तो आपसे नहीं छिपे होंगे, लेकिन कुछ नाम नए हो सकते हैं.

02 किशोर कुमार - बॉलीवुड के मशहूर सिंगर और एक्टर किशोर कुमार ने चार शादियां की थीं. उनकी पहली शादी रूमा गुहा से हुई, जिनसे उनका एक बेटा भी हुआ. रूमा से अलग होने के बाद इन्हें मधुबाला से प्यार हुआ और दोनों ने शादी कर ली. 1969 में मधुबाला की मौत के बाद किशोर कुमार ने योगिता बाली से शादी की और ये रिश्ता भी ज्यादा समय के लिए नहीं चल पाया. आखिर में अभिनेता ने अभिनेत्री लीना चंद्रावरकर से शादी की.

03 लकी अली- कॉमेडी किंग महमूद के बेटे, सिंगर और एक्टर लकी अली ने पहली शादी मेघन जेन मकक्लियरी से की थी. फिर उन्होंने इनाया नाम की दूसरी लड़की से शादी की. इनाया और लकी के 2 बच्चे भी हुए. फिर दोनों ने तलाक ले लिया. इसके बाद लकी अली ने 2010 में 52 साल की उम्र में ब्रिटिश मूल की क्वीन केट एलिजाबेथ से शादी कर ली. जिनके साथ उनका एक बेटा डैनी मकसूद अली है.

04 करण सिंह ग्रोवर- टीवी से बॉलीवुड तक का सफर तय करने वाले हैंडसम हंक करण सिंह ग्रोवर ने तीन शादियां की हैं और इस बात से सभी वाकिफ हैं. उन्होंने पहली शादी टीवी अभिनेत्री श्रद्धा निगम से की, दूसरी शादी जेनिफर विंगेट से. लेकिन, अभिनेता की दोनों ही शादियां कुछ साल भी नहीं टिक पाईं. आखिर में उन्होंने बॉलीवुड अभिनेत्री बिपाशा बसु से शादी की और दोनों पिछले साल ही एक प्यारी सी बेटी देवी के पैरेंट्स बने हैं.

05 सिद्धार्थ रॉय कपूर- टीवी चैनल के प्रोड्यूसर सिद्धार्थ रॉय कपूर को दो शादियों के बाद विद्या बालन में अपना प्यार मिला था. उन्होंने पहली शादी अपनी बचपन की दोस्त से की थी. इसके बाद इन्होंने टेलीविजन प्रोड्यूसर से दूसरी शादी की और फिर 2008 में दोनों अलग हो गए. फाइनली 2011 में इन्होंने विद्या बालन से शादी की, जिनके साथ आज भी उनका रिश्ता कायम है.

06 संजय दत्त- बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त की पहली शादी 1987 में एक्ट्रेस रिचा शर्मा से हुई थी. लेकिन, 1996 में एक्ट्रेस का निधन हो गया. इसके बाद उन्होंने रिया पिल्लई से दूसरी शादी की, लेकिन दोनों की शादी लंबे समय तक नहीं चल पाई. आखिरी में संजय दत्त ने 2008 में मान्यता दत्त से शादी कर ली, जिनके साथ अभिनेता आज भी अपना रिश्ता कायम है.

07 विनोद मेहरा- 60 के दशक के टॉप एक्टर रहे विनोद मेहरा ने भी तीन शादियां की थी. रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने रेखा से भी शादी की थी. और इस लिहाज से देखें तो उन्होंने चार शादियां की थीं. उन्होंने बिंदिया गोस्वामी से दूसरी और किरन मेहरा से तीसरी शादी की थी. इसके अलावा उनकी और रेखा की भी नजदीकियों के खूब चर्चे थे.

08 कबीर बेदी- 70 के हो चुके कबीर बेदी ने जब परवीन दुसांज से शादी की तो हर तरफ खलबली मच गई. लेकिन, उम्र की परवाह किए बिना अभिनेता ने अपने दिल की सुनी और परवीन से शादी कर ली. हालांकि, कबीर बेदी की पहली शादी डांसर प्रोतिमा बेदी से हुई, जिनसे उनके दो बच्चे हुए. इसके बाद उन्होंने सुसान हम्फ्रीस से दूसरी शादी की और कुछ समय बाद दोने अलग हो गए. सुसान से अलग होने के बाद कबीर बेदी ने टीवी प्रेजेंटर निक्की से तीसरी शादी की थी.

09 नीलिमा अजीम- शाहिद कपूर की मां नीलिमा अजीम ने तीन शादियां की हैं. उन्होंने पहली शादी पकंज कपूर से की. इन्हीं से इनके बेटे शाहिद कपूर हैं. पकंज कपूर से तलाक के बाद इन्होंने राजेश खट्टर से शादी की, जिनसे बेटा ईशान खट्टर हुआ. इसके बाद उन्होंने उस्ताद राजा अली खान से शादी कर ली.

10 अदनान सामी- सिंगर अदनान सामी ने पहली शादी जेबा बख्तियार से की. हालांकि, बाद में दोनों अलग हो गए. इसके बाद सिंगर ने दुबई की लड़की सबाह गलदारी से निकाह किया और बाद में इनका तलाक हो गया. इसके बाद सिंगर ने जर्मन लड़की रोया फरयाबी से शादी कर ली.