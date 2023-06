Home / Photo Gallery / entertainment / after the kerala story 72 hoorain ajmer 92 the dairy of west bangal soon to hit box office ...

'द केरल स्टोरी' के बाद, हंगामा मचाने आ रही है ये 3 फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट होने से कोई नहीं रोक पाएगा!

These 3 Films Are Coming To Create Ruckus: इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर कम बजट वाली फिल्मों का जलवा देखते ही बन रहा है. महज 15 से 20 करोड़ में बनकर तैयार हुई फिल्म 'द केरल स्टोरी (The Kerala Story)' ने बॉक्स ऑफिस पर अब तक लगभग 287.79 करोड़ रुपये की कमाई करने सफलता हासिल की है, लेकिन आपको बताते दें कि इसी तर्ज पर अभी 3 फिल्में और रिलीज होने वाली है.

01 नई दिल्ली. बॉक्स ऑफिस पर सुदिप्तो सेन (Sudipto Sen) द्वारा निर्देशित फिल्म 'द केरल स्टोरी (The kerala Story)' अपने रिलीज के पहले दिन से ही छाई हुई है. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की ताबड़तोड़ कमाई जारी है और उम्मीद जताई जा रही है कि ये जल्द ही 300 करोड़ के क्लब में शामिल हो सकती है.

02 आपको ये जानकर हैरानी होगी कि महज 15 से 20 करोड़ में बनकर तैयार हुई फिल्म 'द केरल स्टोरी' अब तक बॉक्स ऑफिस पर 287.79 करोड़ रुपये की कमाई कर चुकी है. दरअसल, इस फिल्म को लेकर काफी विवाद भी हुए और यही वजह थी इस फिल्म को अच्छा खासा फायदा हुआ.

03 वैसे अभी कम बजट वाली 3 और फिल्में लाइन में लगी हुई हैं और इसी साल तीनों सिनेमाघरों में दस्तक भी देने वाली है और उम्मीद जताई जा रही है कि 'द कश्मीर फाइल्स' और 'द केरल स्टोरी' की तरह यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस सुपरहिट साबित होंगी. तो आइए, आपको बताते हैं उन तीनों फिल्मों के बारे में...

04 72 हूरें (72 Hoorain): संजय पूरन सिंह के निर्देशन में बनी फिल्म '72 हुरैन' 7 जुलाई, 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है. यह फिल्म इस बात का पता लगाएगी कि आतंकवाद के घातक रास्ते पर जाने के लिए युवाओं को कैसे बरगलाया जाता है और उनका ब्रेनवॉश किया जाता है. फिल्म में पवन मल्होत्रा और आमिर बशीर मुख्य भूमिका में हैं. 'द केरल स्टोरी' के बाद अब फिल्म '72 हूरें' विवादों में घिरती नजर आ रही है. जब से इस फिल्म का टीजर सामने आया है तब से ही इसका विरोध होना शुरू हो गया है.

05 अजमेर 92 (Ajmer 92): इस साल सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली फिल्म 'अजमेर 92' साल 1992 के अजमेर रेप मामले पर आधारित है. यह पुष्पेंद्र सिंह द्वारा निर्देशित और सूरज पाल रजक, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह और पुष्पेंद्र सिंह द्वारा लिखित है. वहीं, कई इस्लामी संगठनों ने यह आरोप लगाते हुए फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है कि यह समाज में दरार पैदा करेगी और उनका मानना है कि यह फिल्म दरगाह अजमेर शरीफ को बदनाम करने के उद्देश्य से बनाई गई है. ‘दि केरल स्टोरी’ के बाद अब ‘अजमेर 92’ पर विवाद गहराता जा रहा है.