अक्षय कुमार 1 बार नहीं कई बार बन चुके हैं फ्लॉप एक्टर, 6 सुपरहिट 2 ब्लॉकबस्टर फिल्मों ने बचाई लाज, बने सुपरस्टार

Black year of Akshay Kumar: बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार (Akshay Kumar) इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म OMG को लेकर खबरों में है. फिल्म में भगवान शिव के रुप में नजर आने वाले हैं. बताते चले कि साल 2021 में आई फिल्म 'सूर्यवंशी' (Sooryavanshi) के बाद से अक्षय कुमार लगातार फ्लॉप फिल्में दे रहे हैं. बीते 2 सालों में उनकी कुल 5 फिल्में 'सेल्फी', 'राम सेतु', 'रक्षा बंधन', 'सम्राट पृथ्वीराज', 'बच्चन पांडे' 'बेल बॉटम' रिलीज हुई थी, जो बॉक्स ऑफिस पर फेल साबित हुई. लगातार असफलता के बाद भी अक्षय कुमार हार मानने को तैयार नहीं. वह लगातार फिल्में रिलीज हो रही हैं . इसके अलावा वह लगातार फिल्मों की शूटिंग भी कर रहे हैं. उनकी आने वाली फिल्म ओएमजी-2 (Oh My God 2 ) का फैंस बेताबी से इंतजार कर रहे हैं. वहीं अक्षय कुमार को अपनी इस फिल्म से काफी उम्मीदें भी हैं.

01 नई दिल्ली. अक्षय कुमार (Akshay Kumar) के लिए यह पहली बार नहीं है, कि वह लगातार फ्लॉप देने रहे हैं. वह कई बार अपने 32 साल के करियर में इस दौर से गुजर चुके हैं. उन्होंने लगातार फ्लॉप देने का दौर उन्होंने पहली बार 1993 से लेकर 1996 में देखा था. इस सालों में अक्षय की कुल 14 फिल्में रिलीज हुई थीं. 'सबसे बड़ा खिलाड़ी', 'नज़र के सामने', 'मैदान-ए-जंग', 'हम हैं बेमिसाल', 'ज़ालिम', 'सुहाग', 'अमानत', 'मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी', 'मोहरा', 'जय किशन', 'ये दिल्लगी', 'एलान', 'अशांत' जैसी फिल्में इस लिस्ट में शामिल है. इन 14 फिल्मों में साल उनकी दो ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रहीं. 'मोहरा' (1996) और 'सबसे बड़ा खिलाड़ी' (1995) फिल्म में अक्षय कुमार की लाज बतायी थी.

02 फिल्म 'सबसे बड़ा खिलाड़ी' के अलावा अक्षय ने 'खिलाड़ियों का खिलाड़ी' (1996), 'मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी' (1997) जैसी सुपरहिट फिल्म देने के बाद फिर से लगातार फ्लॉप देने लगे. यह दौर था साल 1997-1999 तक. इस दो सालों में अक्षय की ज़ुल्मी, इंटरनेशनल खिलाड़ी, आरज़ू, संघर्ष, सहित करीब 7 फिल्में रिलीज हुई थी जो फ्लॉफ थी. फिल्म जानवर (1999) ने उनकी डूबती नैया पार कराई थी.

03 फिल्म जानवर के बाद अक्षय के करियर ने थोड़ी रफ्तार पकड़ी जब उनकी मुझसे शादी करोगी (2004), अंदाज़ (2004), धड़कन (2000) जैसी हिट फिल्में रिलीज हुईं. हालांकि 1999 से लेकर 2004 तक अक्षय ने बस एक एवरेज कमाई वाली फिल्में दी थी.

04 अक्षय कुमार के करियर का करियर का सबसे खराब साल फिल्म साल 2005-6 रहा है. एक साल में उनकी दर्जनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिजील हुई थी. लेकिन उनक केवल दो फिल्में गरम मसाला (2005 ) और फिर हेरा फेरी (2006) की बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई थी. बाकि दीवाने हुए पागल, दोस्ती - फ्रेंड्स फॉरएवर, फैमिली - खून के रिश्ते, मेरे जीवन साथी, हमको दीवाना कर गए, और जान-ए-मन जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी.

05 बता दें कि 2007 अक्षय कुमार की करियर का गोल्ड साल रहा है. इस साल उनकी सारी फिल्म हिट रही हैं. 2007 से लेकर 2020 तक अक्षय की हर साल 2-3 फिल्में ही फ्लॉफ निकली थीं. जबकि वह थोक थोक में हिट फिल्में देते रहे. अक्षय की ब्लॉकबस्टर और सुपरहिट फिल्मों की लिस्ट में रुस्तम, गब्बर इज बैक, सिंह इज ब्लिंग, एयरलिफ्ट, हाउसफुल 3, हॉलीडे, स्पेशल 26, ओह माय गॉड, राउडी राठौड़, हाउसफुल 2, सिंह इज किंग, वेलकम, भागम भाग, नमस्ते लंदन, हे बेबी, भूल भुलैया जैसी फिल्में शामिल हैं.