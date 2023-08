Home / Photo Gallery / entertainment / akshay kumar suniel shetty irrfan khan bobby deol multi starrer film thank you failed at b ...

4 बड़े सितारे...फिर भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई थी ये फिल्म, बजट निकालने में भी फेल हुई थी 61 करोड़ी मूवी

multi starrer thank you failed at box office: मल्टीस्टारर फिल्में अक्सर बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा देती हैं क्योंकि ऑडियंस के लिए कई सितारों को एक साथ स्क्रीन पर देखना अलग तरह का अनुभव होता है. हालांकि, ये जरूरी भी नहीं है. किसी फिल्म की सक्सेस कई सारी चीजों पर निर्भर करती है. ऐसी ही एक मूवी साल 12 साल पहले सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी जिसमें एक-दो नहीं बल्कि 4 बड़े स्टार्स ने काम किया था, लेकिन कमाई के मामले में मूवी बड़ा पैकेट छोटा धमाका साबित हुई थी.

01 अक्षय कुमार उन सुपरस्टार्स में से हैं, जो मल्टीस्टारर फिल्म करने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते हैं. जबकि दूसरे स्टार्स सोलो हीरो मूवीज़ करना पसंद करते हैं. एक बार तो अक्षय कुमार ने 3 बड़े स्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर किया था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर उन्हें असफलता का सामना करना पड़ा. इस मूवी के चक्कर में मेकर्स को करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ा था क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर बजट तक नहीं निकल पाया था. (फोटो साभार: YouTube Grab)

02 साल 2012 में अक्षय कुमार की एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका टाइटल है 'थैंक्यू'. ये एक मल्टीस्टारर मूवी थी जिसमें इरफान खान, सुनील शेट्टी और बॉबी देओल जैसे बड़े सितारे नजर आए थे. हालांकि, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर बहुत बुरी तरह पिट गई थी. (फोटो साभार: IMDB)

03 'थैंक्यू' फिल्म अपनी बीवियों से परेशान तीन दोस्तों की कहानी पर आधारित थी जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं. मूवी में कॉमेडी भी परोसी गई थी, लेकिन जैसे ही ये रिलीज हुई तो ऑडियंस को बिल्कुल भी एंटरटेनिंग नहीं लगी. बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म बजट तक नहीं वसूल पाई थी, जिससे मेकर्स को बड़ा झटका लगा था. (फोटो साभार: IMDB)

04 मशहूर डायरेक्टर अनीस बज़्मी के निर्देशन में बनी ये फिल्म निर्माण में लगे पैसे निकालने में भी फेल हो गई थी. इस मूवी को बनाने में मेकर्स ने 61 करोड़ रुपये खर्च कर डाले थे, लेकिन कमाई के मामले में ये फिसड्डी साबित हुई थी. बॉक्स ऑफिस पर अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी की फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी. (फोटो साभार: IMDB)