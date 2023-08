Home / Photo Gallery / entertainment / amitabh bachchan and rakesh roshan son made an entry in films together in 2000 hrithik ros ...

2000 में 2 बड़े एक्टर के बेटों ने मारी फिल्मों में एंट्री, 1 दिए जा रहे हिट पर हिट, दूसरा अब तक कर रहा संघर्ष

Hrithik Roshan And Abhishek Bachchan Made An Entry In Films Together: बॉलीवुड के दो दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) के बेटे अभिषेक बच्चन और राकेश रोशन (Rakesh Roshan) के ऋतिक रोशन ने साल 2000 में एक साथ बॉलीवुड में एंट्री मारी थी. एक तरफ जहां ऋतिक की डेब्यू फिल्म 'कहो न प्यार है' बॉक्स ऑफिस पर सुपर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी तो वहीं अभिषेक की डेब्यू फिल्म 'रिफ्यूजी' एवरेज रही थी.

01 नई दिल्ली. बॉलीवुड में बच्चन परिवार हो, देओल परिवार या फिर कपूर खानदान... फिल्मों से इनका नाता बहुत पुराना रहा है और आज भी ये परिवार फिल्मों में एक्टिव है. धर्मेंद्र के बेटे सनी और बॉबी देओल के बाद अब सनी देओल के बेटे करण और राजवीर भी अब फिल्मों में अपनी करियर बनाने में जुटे हुए हैं. वहीं, अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan), राकेश रोशन के बेटे ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) और ऋषि कपूर के बटे रणबीर कपूर ने भी अपने पिता की तरह एक्टिंग में ही अपना करियर बनाया.

02 आज हम बात करने वाले हैं अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन और राकेश रोशन के बेटे ऋतिक रोशन की. अभिषेक और ऋतिक ने एक साथ साल 2000 में बॉलीवुड में एंट्री मारी थी. वहीं, ऋतिक अपनी पहली ही फिल्म से बॉक्स ऑफिस पर छा गए थे और अब तक उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर कई सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके हैं.

03 वहीं, बात करें अभिषेक बच्चन की तो उन्हें अपने डेब्यू फिल्म से लेकर अब तक काफी संघर्ष करना पड़ा है और आज भी वह उसी मोड में हैं. बता दें, अभिषेक ने फिल्म 'रिफ्यूजी' से फिल्मों में कदम रखा था, जबकि ऋतिक रोशन की पहली बॉलीवुड फिल्म 'कहो न प्यार है' थी. ऋतिक की पहली ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी.

04 'कहो न प्यार है' के बाद, 'मिशन कश्मीर', 'कभी खुशी कभी गम' सहित ऋतिक रोशन ने अब तक बॉक्स ऑफिस पर लोगों को कभी निराश नहीं होने दिया. ऋतिक को तो बॉक्स ऑफिस का हिट मशीन भी माना जाता है. वहीं, बात करें अभिषेक बच्चन की तो उनकी पहली ही फिल्म 'रिफ्यूजी' बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी.