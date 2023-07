Home / Photo Gallery / entertainment / amitabh bachchan big competitor anil dhawan was famous for teri galiyon mein na rakheinge ...

कहां हैं ‘तेरी गलियों में न रखेंगे कदम' गाने के हीरो,कभी अमिताभ बच्चन को दी कड़ी टक्कर,1 गलती ने छीना स्टारडम

Where is Now 70s Superstar : अनिल धवन 70 के दशक के फेमस एक्टर रहे हैं. उन्होंने अपने करियर में कई शानदार फिल्में की. इसके साथ ही उन्होंने जीतेंद्र, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र , विनोद खन्ना जैसे सुपरस्टार को कड़ी टक्कटर भी दी. बता दें कि अनिल धवन ने अपने करियर में एक से बढ़ कर एक फिल्में की और कई यादगार गाने भी दिये. हालांकि कामयाबी की घमंड ने उन्हें अंधा बना दिया था. एक्टर से करियर को लेकर एक गलती हो गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि वह बॉलीवुड में गुमनाम हो गए और अपने करियर पीक पर तबाह भी हो गए.चलिए जानते हैं कि 'तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम ' गाने के वीडियो में दिख रहे इस हैंडसम एक्टर के साथ क्या हुआ था. वह क्यों बॉलीवुड में रहते हुए अब गुमनाम जिंदगी जीने को विवश हैं. वह अब कहां और क्या कर रहे हैं.

01 नई दिल्ली. 70 के दशक का पॉपुलर गाना 'तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम (Teri Galiyon Mein) ' आज भी संगीत प्रेमियों को काफी पसंद है. मोहम्मद रफी की आवाज में गाया हुआ ये सदाबहार खूबसूरत गाना 1974 में आई फिल्म हवस (Hawas) का है. यह गाना नीतू कपूर (Neetu Singh)और अनिल धवन (Anil Dhawan) पर फिल्माया था. इस गाने के वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो शायद चेहरा याद ना आए कि आपने कहां देखा है, लेकिन अगर दिमाग पर थोड़ा जोर डालेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये एक्टर टीवी की दुनिया का बेहतरीन एक्टर हैं. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कभी अनिल धवन अपने जमाने में महंगे एक्टर में गिने जाते थे. उन्होंने जया बच्चन, रेखा, नीतू सिंह सहित कई बड़ी एक्ट्रेस संग बतौर लीड एक्टर रोमांस कर चुके हैं. (फोटो साभार youtube Printshot)

02 बता दें कि अनिल धवन यूं तो दिल्ली से ताल्लुक रहते हैं, लेकिन उनका जन्म उत्तरप्रदेश के कानपुर शहर में 27 नवंबर 1950 में हुआ था. आपको एक दिलचस्प बात बता दें कि अनिल धवन जया बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा और डैनी डेन्जोंगपा के बैचमेट रहे हैं. ये सभी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे से एक्टिंग में डिप्लोमा किया था. पढ़ाई के दौरान ही इन सभी की आपस में काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी. खास कर अनिल धवन और शत्रुघ्न सिन्हा जिगरी दोस्त बन बैठे थे. (फोटो साभार youtube Printshot)

03 आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि अनिल धवन को बॉलीवुड में एंट्री शत्रुघ्न सिन्हा की वजह से मिली थी. ऐसा इसलिए क्योंकि पढ़ाई के साथ ही साथ शत्रुघ्न सिन्हा बॉलीवुड के फेमस एक्टर बन चुके थे. फिल्मी डायरेक्टर्स के साथ उनका उठना बैठना काफी हुा कहा था. (फोटो साभार youtube Printshot)

04 एक बार की बात है कि जब बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर बी. आर. इशारा (B. R. Ishara) ने शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी एक फिल्म के बारे मे बात की और बताया कि वह एक फिल्म बना रहे,जिसमें उनके एक छोटी सा रोल है. डायरेक्टर का ऑफर शत्रुघ्न सिन्हा ने स्वीकार कर लिया. इसी दौरान उन्होंने उनसे ये भी कहा कि मुझे अपनी इस फिल्म के लिए एक नए चेहरे की तलाश है, जो दिखने में हैंडसम और नौजवान हो. अगर तुम्हारी नजर में कोई ऐसा हो तो बताना. कहा जाता है कि शत्रुघ्न ने डायरेक्टर की ख्वाहिश को जानकर उनके दिमाग में अनिल धवन का नाम आया. (फोटो साभार youtube Printshot)

05 डायरेक्टर ने जब अनिल धवन को देखा तो उन्हें अपनी फिल्म का एकदम परफेक्ट हीरो मिल गया. इस तरह अनिल धवन को उनकी पहली फिल्म चेतना मिली जो रिलीज होते ही छा गई. यह 1970 की ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई. इस फिल्म से अनिल की चांदी हो गई. वह एक ही झटके में सुपरस्टार बन गए. अनिल डायरेक्टर को इतने पसंद आए कि उन्होंने 1971 में रिलीज हुई फिल्म 'मन तेरा तन मेरा' फिल्म बनाई और यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई. इसी साल उनकी एक और फिल्म 'पिया का घर' (1971) आई. इस फिल्म में वह जया बच्चन के हीरो थे. यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई.(फोटो साभार youtube Printshot)

06 अनिल धवन लागातार तीन सुपरहिट फिल्म देते ही उस दौर के टॉप -5 हीरो बन बैठे. बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उनके साथ फिल्में करने के लिए बेताब हो उठे. आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस दौर में अमिताभ बच्चन स्ट्रगल कर रहे थे, उस दौर में अनिल धवन डिमांडिग सुपरस्टार बन चुके थे. अनिल अमिताभ के साथ 'प्यार की कहानी' जैसी भी की थी. इस फिल्म के साथ ही उनकी 'दो राह', 'अन्नदाता', 'यौवन', 'हवस', 'समझौता', 'एक हंस का जोड़ा' उनकी सुपरहिट फिल्म निकली थी. इन फिल्मों की बंपर की सफलता के बाद अनिल धवन के अंदर एक कामयाबी का का नशा चढ़ने लगा था और उनके इस नशे ने उनके करियर को बर्दाद करके रख दिया.(फोटो साभार youtube Printshot)

07 मीडिया रिपोट्स के अनुसार, 80 का दशक तक आते-आते दर्शकों की च्वाइल बदल ने लगी थी. दर्शक रोमांटिक फिल्मों से कहीं ज्यादा एक्शन और थ्रिलर फिल्में ज्यादा देखने लगे थे. जबकि अनिल धवन एक रोमांटिक हीरो थे. कहा जाता है कि बदलते दौर को देखते हुए जब डायरेक्टर उनके पास एक्शन फिल्मों का ऑफर लेकर जाते तो वो उनके ऑफर को ठूकरा देते. उन्हें लगता था कि वह रोमांटिक हीरो बनकर ही दर्शकों पर राज करते रहेंगे, उन्होंने वक्त की डिमांड को सिरे से नाकार दिया और कभी एक्शन फिल्मों का हिस्सा नहीं बने. कामयाबी के नशे में वो चूर हो गए कि वह लगातार फिल्मों के ऑफर अस्वीकार करने लगे और इसका अंत ये हुआ कि उनको फिल्में ही मिलनी बंद हो गई और इस तरह उनका करियर फ्लॉफ हो गया. (फोटो साभार youtube Printshot)