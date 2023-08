Home / Photo Gallery / entertainment / amitabh bachchan broke friendship with close friend who supported in his bad times after j ...

जिस दोस्त को होली पर बुलाती थीं जया, अमिताभ बच्चन के बुरे वक्त में दिया था साथ, करोड़पति बनते ही BIG B ने छोड़ा हाथ!

How Amitabh Bachchan had gone bankrupt: अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ये नाम जिंदादिली का दूसरा नाम कहा जाए तो गलत नहीं होगा. 27 साल की उम्र में बॉलीवुड में कदम रखने वाले महानायक ने अपने करियर और निजी जीवन में कई उतार-चढ़ाव देखे. कभी जिंदगी दांव पर लगी तो कभी संपत्ति, लेकिन जितनी बार वे टूटे, उतनी ही बार पूरी ताकत से दोबारा उभरकर सामने आए. आज वह देश और दुनिया के करोड़ों लोगों के चहेते हैं. हालांकि उनके पुराने करीबी दोस्तों का कहना है कि अमिताभ बच्चन पहले कहीं ज्यादा बदल चुके हैं. वह अपने पुराने और करीबी दोस्तों से कभी ठीक ढ़ंग से बात भी नहीं करते हैं. कुछ ऐसा ही कहना 80 के दशक में उनके साथ काम कर चुके अंजन श्रीवास्तव (Aanjjan Srivastav) का है.

01 नई दिल्ली. अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) की खुदा गवाह, कालिया, अग्निपथ, मैं आजाद हूं जैसी फिल्मों में काम कर चुके अंजन श्रीवास्तव (Aanjjan Srivastav) 80 के दशक के फेमस एक्टर रहे हैं. आज अंजन अंजन टीवी पर अपनी दमदार एक्टिंग से लोगों का दिलों पर राज करते हैं. बताते चले कि एक वक्त था जब अंजन श्रीवास्तव और अमिताभ बच्चन की गहरी दोस्ती थी. अंजन अक्सर अमिताभ बच्चन के घर होने वाली पार्टियों में शामिल होते. वहीं बिग बी की वाइफ जया बच्चन संग भी उनके अच्छे संबंध थे, लेकिन उनकी दोस्ती एक समय बाद टूट गई. अब सालों बाद अंजन श्रीवास्तव ने इस बारे में बातें की और कहा कि अमिताभ करोड़पति बनते ही हमारा साथ छोड़ दिया. जबकि वह हमेशा अमिताभ के बूरे वक्त में खड़े रहे.

02 अंजन श्रीवास्तव ने ये सारी बातें अपने एक एक इंटरव्यू में बताया.उन्होंने अपने हालिया इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन के मुश्किल दौर के बारे में बात की और कहा कैसे उस टाइम अमिताभ बच्चन उन्हें देखते ही हाथ जोड़ कर खड़े हो गए थे. यह दौर तब का है जब 1996 में ‘अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड’ यानी एबीसीएल की संस्थाना हुई थी लेकिन ये कंपनी बूरी तरह से डूब गई. वहीं उन दिनों अमिताभ का नाम अलग-अलग विवादों में फंस चुका था. वह वक्त अमिताभ की लाइफ का सबसे बुरा दौर था. ऐसे में अंजन श्रीवास्तव उनसे मिलने गए थे.

03 रिपोर्ट्स के अनुसार, अंजन श्रीवास्त ने कहा, एक दौर ऐसा था जब अमिताभ की आर्थिक हालत हिल चुकी थी. उन दिनों उनके नाम अलग-अलग मामले पर बवाल हो रहे थे. एक तरफ जहां कोलकाता में अमिताभ बच्चन के खिलाफ बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन चल रहा था। पोस्टर फाड़े जा रहे थे. वहीं दूसरी तरफ इलाहाबाद के साहित्यकारों ने उनकी आलोचना शुरू कर दी थी। उनके पिता के दोस्तों ने बिना कुछ जाने-समझे उनके बारे में बुरा बोलना शुरू कर दिया था. इन सबके अलावा उसी समय अमिताभ का एक्सीडेंट भी हो गया था. मैं रोजाना उनसे मिलने के लिए जाता था. वह भले इंसान थे.

04 अंजन श्रीवास्तव ने बताया कि एक गलत बैंक स्टेटमेंट्स की वजह से अमिताभ बच्चन बुरी तरह से फंस गए थे. वह बैंकरप्ट हो गए थे. मुझे और मेरे मैनेजर को एहसास हो रहा था कि बिग बी के साथ गलत हो रहा है. मैंने खुद बैंक मैनेजर से कहा कि वो अमिताभ बच्चन के खिलाफ मुकदमा दायर न करें क्योंकि वह निर्दोष थे और उन्हें इस मामले में सिर्फ घसीटा जा रहा था. हालांकि जब मैं उनसे फिल्म सेट पर मिलने के लिए पहुंचा तो वह हाथ जोड़कर खड़े हो गए थे. उस समय अमिताभ बच्चन ने मुझसे कहा था- मैं जल्द से जल्द आपके पैसे लौटा दूंगा. मैंने उनसे कहा था कि आप तब पैसे लौटा दीजिएगा जब आप समर्थ हों. हमें आप पर पूरा भरोसा है कि आप पैसे देंगे और आपका इरादा बिल्कुल सही है. लेकिन इस तरह की बैंकिंग में दूसरे बैंकों से लेन-देन न करें.

05 एक्टर ने बाद में इसके बाद धीरे धीरे अमिताभ ने फिर से अपने फॉर्म आ गए. 'कौन बनेगा करोड़पति' जैसे शो करने के बाद बैंक के सारे पैसे उतार दिए थे. इस शो को होस्ट करने के बाद से उनके दिन सुधरने लगे थे. उन्होंने एक बार फिर से धमाकेदार वापसी की लेकिन इस बार उनका अंदाज एकदम बदला हुआ था. उन्होंने अपने सभी पुराने दोस्तों से रिश्ता तोड़ लिया था.