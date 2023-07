Home / Photo Gallery / entertainment / amitabh bachchan dominated the box office from 1975 to 1979 sholay to suhaag these 5 treme ...

1975 से 1979 तक... किस एक्टर का था बॉक्स ऑफिस पर कब्जा? सिर्फ इन 5 फिल्मों से मचाया था कोहराम

Best Bollywood Movies From 1975 to 1979: 70 के दशक में हमें एक से बढ़कर एक फिल्में देखने को मिली थीं, उस दौरान बॉक्स ऑफिस पर आए दिन कोई न कोई फिल्म कोहराम जरूर मचाया करती थी, लेकिन जब हम बात 1975 से 1979 तो इस दौरान अमिताभ बच्चन का ही बॉक्स ऑफिस पर बोलबाला था.

01 नई दिल्ली. सदी के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) पिछले 5 दशकों से अपने दमदार अभिनय से दर्शकों का मनोरंजन करते आ रहे हैं, वहीं साल 1975 से 1979 के बीच अमिताभ ने बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर लिया था. आज हम उनकी उन्हीं 5 जबरदस्त फिल्मों के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो रिलीज के साथ बॉक्स ऑफिस पर छा गई थीं.

02 शोले (1975): अमिताभ बच्चन की इस फिल्म को भला कौन भूल सकता है. साल 1975 में आई फिल्म 'शोले' बॉलीवुड की आज भी आइकॉनिक फिल्म है. जो साल 1975 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर सामने आई थी. यह एक एक्शन-एडवेंचर फिल्म थी, जो रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित, उनके पिता जीपी सिप्पी द्वारा निर्मित और सलीम-जावेद द्वारा लिखित थी. फिल्म में अमिताभ के अलावा धर्मेंद्र, संजीव कुमार, हेमा मालिनी, जया बच्चन, अमजद खान, मैक मोहन और सचिन भी अहम भूमिकाओं में थें.

03 हेरा फेरी (1976): अमिताभ बच्चन की यह फिल्म रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर छा गई थी और साल 1976 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर सामने आई थी. यह प्रकाश मेहरा द्वारा निर्देशित 1976 की फिल्म थी और इसमें अमिताभ बच्चन के अलावा सायरा बानो, विनोद खन्ना, सुलक्षणा पंडित, श्रीराम लागू और असरानी भी अहम भूमिकाओं में थें फिल्म का संगीत कल्याणजी आनंदजी का था और गीत अंजान, इंदीवर के थें.

04 अमर अकबर एंथोनी (1977): अमिताभ बच्चम की यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर साल 1977 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी, जो मनमोहन देसाई द्वारा निर्देशित और निर्मित और कादर खान द्वारा लिखित थी. भारत में 27 मई 1977 को रिलीज हुई इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के अलावा विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, नीतू सिंह, परवीन बाबी, शबाना आजमी, निरूपा रॉय, प्राण और जीवन जैसे कलाकार भी शामिल थें.

05 मुकद्दर का सिकंदर (1978): अमिताभ बच्चन की यह फिल्म साल 1978 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर सामने आई थी और रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर छा गई थी, जो प्रकाश मेहरा द्वारा निर्मित और निर्देशित थी, और कादर खान, विजय कौल और लक्ष्मीकांत शर्मा द्वारा लिखित थी. इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के अलावा विनोद खन्ना, राखी, रेखा, रणजीत, अमजद खान, निरूपा रॉय और कादर खान ने भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थीं.