बुढ़ापे में भी घर पर नहीं बैठे ये 5 सितारे, काम से नहीं लिया ब्रेक, आज भी चार्ज करते हैं करोड़ों

Home / Photo Gallery / entertainment / amitabh bachchan neena gupta anupam kher among 5 bollywood actors still working meticulous ...

बुढ़ापे में भी घर पर नहीं बैठे ये 5 सितारे, काम से नहीं लिया ब्रेक, आज भी चार्ज करते हैं करोड़ों

Bollywood Actors Who Are Still Working In Old Age- बॉलीवुड में गुजरे जमाने के कई ऐसे बड़े स्टार्स हैं जो आज भी इंडस्ट्री में धाक जमाए हुए हैं. ढलती उम्र में भी इन स्टार्स ने काम से ब्रेक नहीं लिया और इतना ही नहीं दमदार अभिनय के मामले में ये एक्टर्स युवाओं को जबरदस्त टक्कर भी देते हैं. आज भी ये दिग्गज एक्टर्स हर फिल्म के लिए करोड़ों रुपये की मोटी फीस चार्ज करते हैं.

01 इस लिस्ट में बॉलीवुड के ‘शहंशाह’ अमिताभ बच्चन से लेकर बैक-टू-बैक सुपरहिट फिल्मों और वेब सीरीज में नजर आ रहीं एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया का नाम भी शामिल है. तो आइए जानते हैं-

02 इस लिस्ट में सबसे पहला नाम अमिताभ बच्चन का है. अमिताभ बच्चन आज भी फिल्मों में पूरी तरह से सक्रिय हैं. इतना ही नहीं वह ‘केबीसी’ होस्ट करके भी अच्छी कमाई करते हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमिताभ बच्चन अपनी हर फिल्म के लिए तकरीबन 7 से 10 करोड़ रुपये की मोटी फीस लेते हैं.

03 नीना गुप्ता फिल्मों की दुनिया का वो नाम हैं जिनका जलवा आज भी कायम है. नीना गुप्ता आज भी कई वेब सीरीज और फिल्मों में शानदार प्रदर्शन कर अपने अभिनय का लोहा मनवा चुकी हैं. ये एक्ट्रेस अपनी हर फिल्म के लिए 1.5 से 2 करोड़ रुपये की फीस लेती हैं.

04 इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर डिंपल कपाड़िया हैं. डिंपल कपाड़िया ने ‘पठान’ की जबरदस्त सफलता के साथ साल 2023 की शानदार शुरुआत की. उसके बाद यह एक्ट्रेस वेब सीरीज ‘सास, बहू और फ्लेमिंगो’ में नजर आईं. डिंपल कपाड़िया ने इस सीरीज के हर एपिसोड के लिए अच्छी-खासी फीस चार्ज की थी.

05 अनुपम खेर अबतक 500 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं और वह लगातार बैक-टू-बैक फिल्में कर रहे हैं. वह अपनी हर फिल्म के लिए 3 से 5 करोड़ रुपये की तगड़ी फीस लेते हैं.