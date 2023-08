Home / Photo Gallery / entertainment / amitabh bachchan neena gupta boman irani these 6 celebs work hard at age of more than 60 y ...

ढलती उम्र में भी चल रहा इन 6 सेलेब्स का सिक्का, अदाकारी देख पानी-पानी हो जाते हैं यंग एक्टर्स, इतनी लेते हैं फीस

These 6 Celebs work hard at age of more than 60 : कहा जाता है फिल्म इंडस्ट्री में यंग एक्टर-एक्ट्रेस की पूछ होती है. उन्होंने मुंह-मांगे पैसे पर प्रोड्यूसर्स साइन करते हैं. लेकिन बदलते वक्त के साथ मेकर्स का नजरिया बदलना शुरु हुआ है. मेकर्स अब यंग एक्ट्रेस-एक्टर्स के अलावा सीनियर कलाकारों पर भी दांव लगा रहे हैं. उन्हें मुंह-मांगे पैसे दे रहे हैं.

01 यहां हम आपको बॉलीवुड के ऐसे सीनियर्स एक्टर्स-एक्ट्रेसेज के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी उम्र 60 के पार हो चुकी है, लेकिन अपने दम पर फिल्म हिट करवाने का दम रखते हैं. उनके साथ कोई छोटा या कम पॉपुलर या फिर बड़ा एक्टर हो, सब उनकी अदाकारी से सीखते हैं और उनके आगे नतमस्तक होते हैं. तो आइए जानते हैं ऐसे सेलेब्स के बारे में...(फोटो साभारः इंस्टाग्राम)

02 इस क्रम में पहला नाम, अमिताभ बच्चन का है. अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड का महानायक कहा जाता है. वह 81 साल के होने वाले हैं. इस उम्र में भी अदाकारी के प्रति उनका जज्बा कम नहीं हुआ है. उन्होंने आखिरी हिट फिल्म 'ऊंचाई' दी. 'झुंड' ने भी कई अवॉर्ड जीते. अमिताभ एक फिल्म के लिए 7-10 करोड़ रुपए लेते हैं. (फोटो साभारः इंस्टाग्राम)

03 दूसरा नाम अनुपम खेर का है. अनुपम खेर ने 500 से ज्यादा फिल्में की हैं. उन्होंने अमिताभ बच्चन संग 'ऊंचाई' में काम किया और फिल्म हिट हुई. इसके अलावा, 'द कश्मीर फाइल्स' उनकी सबसे सुपरहिट फिल्मों से एक है. अनुपम खेर एक फिल्म के लिए 5 करोड़ रुपए फीस लेते हैं. (फोटो साभारः इंस्टाग्राम)

04 नीना गुप्ता ने फिल्म 'बधाई हो' से कमबैक किया. इसके बाद से उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. उनकी अदाकारी का छोटे से लेकर बड़े लोग भी फैन हैं. उन्होंने 'पंचायत', 'गुडबाय', 'वध', 'शुभ मंगल ज्यादा सावधान', 'ऊंचाई' में काम किया. वह एक फिल्म के लिए 2 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं. (फोटो साभारः इंस्टाग्राम)

05 डिंपल कपाड़िया ने हॉलीवुड मूवी 'टेनेट' में काम किया. इसके अलावा 'पठान', 'तू झूठी मैं मक्कार', 'दबंग' जैसी फिल्मों में काम किया. इसके अलावा वेब सीरीज 'सास बहू और फ्लेमिंगो' के लिए उन्होंने खूब सराहा गया. फिल्म 'पठान' के लिए उन्हें 2 करोड़ रुपए मिले थे. (फोटो साभारः इंस्टाग्राम)

06 बोमन इरानी को कौन नहीं जानता. उन्होंने अपनी अदाकारी से लोगों के दिलों पर राज किया है. उन्होंने '3 इडियट्स', 'वेल डन अब्बा', 'लगे रहो मुन्ना भाई', 'ऊंचाई', 'जॉली एलएलबी' जैसी कई सुपरहिट फिल्में दी हैं. वह एक फिल्म के लिए 4 करोड़ रुपए से ज्याद फीस लेते हैं. (फोटो साभारः इंस्टाग्राम)