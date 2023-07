Home / Photo Gallery / entertainment / amitabh bachchan used to shoot blockbuster films sholay and deewaar together back in 70s w ...

अमिताभ बच्चन ने एक साथ की थी इन दो फिल्मों की शूटिंग, दोनों ने रचा इतिहास, बॉक्स ऑफिस पर हुईं ब्लॉकबस्टर

Amitabh Bachchan Shoot For Two Movies At Same Time: अमिताभ बच्चन यूं ही बॉलीवुड के शंहशाह नहीं कहे जाते. बिग बी 80 साल की उम्र में भी जमकर काम कर रहे हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं बिग बी एक समय पर अपनी दो ब्लॉकबस्टर फिल्मों की साथ में शूटिंग कर रहे थे. खास बात तो ये है कि दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थीं और क्लासिक कल्ट फिल्मों की कैटेगरी में शामिल हैं.

01 मुंबईः अमिताभ बच्चन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और अपने फैंस के बीच शंहशाह, एंग्री यंग मैन के तौर पर मशहूर हैं. वह दर्शकों पर एक एक्शन हीरो के तौर पर अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहे और आज जब वह 80 साल के हो चुके हैं तब भी उनकी फैन फॉलोइंग में कोई कमी नहीं आई है. आज भी बिग बी के लाखों चाहने वाले हैं. अभिनेता ने अपने करियर के पीक पर ही नहीं, आज भी खूब काम करते हैं. आज भी अमिताभ बच्चन का शेड्यूल काफी व्यस्त रहता है. लेकिन, एक समय था जब बिग बी एक नहीं दो-तीन फिल्मों की साथ में शूटिंग करते थे. ऐसे ही उन्होंने अपनी दो फिल्मों की साथ शूटिंग की थी और खास बात तो ये है कि दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थीं. अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) स्टारर दोनों फिल्में कल्ट क्लासिक की केटेगरी में आती हैं.

02 अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ये दोनों फिल्में कौन सी हैं. तो चलिए इनके बारे में हम ही आपको बता देते हैं. अमिताभ बच्चन की ये दो फिल्में 'शोले' और 'दीवार' हैं, जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक अलग ही जगह रखती हैं.

03 जहां शोले के नाम सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म का रिकॉर्ड है तो वहीं दीवाार भी बिग बी की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से है. दोनों ही फिल्मों ने सिनेमाघरो में धूम मचा दी थी.

04 बताया जाता है कि अमिताभ बच्चन एक फिल्म की शूटिंग दिन में तो एक की रात में करते थे. दिन में शोले की शूटिंग निपटाकर बिग बी रात में दीवार के सेट पर पहुंच जाते हैं.

05 अगर आपने शोले और दीवार देखी होंगी तो आपने नोटिस किया होगा कि 'शोले' के अमिताभ बच्चन वाले ज्यादातर सीन दिन में और उजाले में दिखाई देते हैं. शोले के गिने-चुने सीन में ही अमिताभ रात में दिखाई दिए हैं, जैसे की 'महबूबा-महबूबा' गाने की शूटिंग रात में की गई है.

06 जबकि, दीवार के ज्यादातर सीन अंधेरे में और इनडोर ही नजर आते हैं. इससे साफ है कि फिल्म के ज्यादातर सीन रात में ही शूट किए गए हैं.

07 वर्क फ्रंट की बात करें तो अमिताभ बच्चन अब एक अपकमिंग फिल्म को लेकर काफी चर्चा में हैं. ये फिल्म है 'कल्कि 2898 AD'. फिल्म से अमिताभ बच्चन का फर्स्ट लुक देखने के बाद बिग बी के फैंस में खलबली मची हुई है.