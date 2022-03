Ananya Pandey का सुपर बोल्ड लुक देख चकरा गया लोगों का सिर, बोले- 'पैंट तो पहन लो मैडम', देखें PICS

मुंबईः चंकी पांडे (Chunky Panday) की बेटी और बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे (Ananya Panday) अपने लुक्स को लेकर हमेशा ही सुर्खियों में रहती हैं. अनन्या अपने बोल्ड और ग्लैमरस लुक्स (Ananya Panday Bold Look) से फैंस की धड़कनें बढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़तीं. हालांकि, कई बार अपनी चॉइस को लेकर वह ट्रोल्स के निशाने पर भी आ जाती हैं और एक बार फिर कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है. हाल ही में एक इवेंट में पहुंचीं अनन्या पांडे (Ananya Panday New Look) ने ऐसी ड्रेस पहनी थी, जिसे लेकर वह खूब ट्रोल हो रही हैं. कई यूजर कॉमेंट करते हुए अनन्या को निशाने पर ले रहे हैं. (फोटो साभारः @viralbhayani)