सिल्वर स्क्रीन नहीं, दर्शकों के दिलों पर छाईं ये 7 फिल्में, पहले हुईं फ्लॉप... फिर बन गईं कल्ट क्लासिक

Bollywood Movies that ruled the hearts of the audience: कई बार बड़े पर्दे पर ऐसी फिल्में रिलीज होती हैं, जिन्हें सिल्वर स्क्रीन पर दर्शकों से कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिलता. वैसे तो ये बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाई नहीं करतीं, लेकिन जब टेलीविजन स्क्रीन के जरिए दर्शकों तक पहुंचती हैं तब जाकर उन्हें समझ आता है कि वे अब तक क्या मिस कर रहे थे. आज हम आपको कुछ ऐसी ही फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं.

01 मुंबईः हर साल ढेरों बॉलीवुड फिल्में रिलीज होती हैं, जिनमें से कुछ तो बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करती हैं तो कुछ दर्शकों को सिनेमाघर तक खींच कर लाने में असफल हो जाती हैं. कुछ फिल्में होती हैं, जो दर्शकों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरतीं और कुछ होती हैं जो इतिहास रच देती हैं. आज हम आपको कुछ ऐसी बॉलीवुड फिल्मों के बारे में बताएंगे, जो सिल्वर स्क्रीन पर तो नहीं दर्शकों के दिलों में जरूर छा गईं. यानी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप फिल्में बाद में कल्ट क्लासिक (Flop Bollywood Movies That Became Cult Classic) कहलाईं.

02 कागज के फूलः गुरु दत्त और वहीदा रहमान स्टारर कागज के फूल बॉक्स ऑफिस पर अपनी लागत वसूल करने में भी फेल रही थी, लेकिन बाद में इसे हिंदी फिल्म सिनेमा की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक का खिताब मिला.

03 मेरा नाम जोकरः राज कपूर की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्म मेरा नाम जोकर 1970 में रिलीज हुई थी और भारत में फ्लॉप रही, लेकिन USSR से अच्छी कमाई के साथ इसने दर्शकों के दिलों में खास जगह बना ली. आज इसे हिंदी सिनेमा की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक माना जाता है.

04 जाने भी दो यारोंः नसीरुद्दीन शाह, पंकज कपूर, विधु विनोद चोपड़ा, सतीश शाह स्टारर जाने भी दो यारों मॉर्डन कॉलेज से पढ़कर निकले दोस्तों की कहानी है. कुंदन शाह की यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई थी.

05 अग्निपथः अमिताभ बच्चन का स्टारडम भी इस क्लासिक फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर सफलता नहीं दिला सकी. फिल्म जब सिनेमाघरों में 1990 में रिलीज हुई सिर्फ 10 करोड़ रुपये ही कमा पाई थी.

06 सिलसिलाः अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और रेखा जैसी शानदार कास्ट के बावजूद, यश चोपड़ा की लव ट्राएंगल 'सिलसिला' ने 1981 में केवल 3.5 करोड़ रुपये कमाए. लेकिन, बाद में इस फिल्म को दर्शकों से खूब तारीफें मिलीं.

07 अंदाज अपना-अपनाः आमिर खान, सलमान खान, रवीना टंडन और करिश्मा कपूर स्टारर मल्टी स्टारर कॉमेडी फिल्म 'अंदाज अपना अपना' 1994 में जब रिलीज हुई बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ की कमाई ही कर पाई थी. लेकिन, जब फिल्म टीवी स्क्रीन्स पर आई दर्शकों के बीच खूब पसंद की गई.