Home / Photo Gallery / entertainment / angaar zanjeer to gangubai kathiawadi 3 films based on mumbai first underworld don karim l ...

'अंगार' से 'जंजीर' तक, मुंबई के पहले डॉन पर बनी ये फिल्में, पर्दे पर छा गए थे अजय देवगन और कादर खान

Films Based On First Don Of Mumbai: बहुत सी फिल्मों के खूंखार किरदार रियल लाइफ के कैरेक्टर से इंस्पायर होते हैं. बॉलीवुड ऐसे ही खतरनाक अपराधियों को पर्दे पर उतार कर ऐसी फिल्में बनाते हैं, जो बॉक्सऑफिस पर तो कमाल दिखाती ही हैं. साथ में लोगों के जहन में उस किरदार की छवि छोड़ जाती हैं. आज आपको बताएंगे मुंबई के पहले डॉन के बारे में, जिसको मेकर्स ने अपनी फिल्मों में एक बार नहीं तीन-तीन बीर दिखाया, जिसके लिए कहा जाता रहा है कि वो गरीबों का मसीहा और शैतानों का दुश्मन था.

01 नई दिल्ली. कई फिल्मों में अक्सर आपने गैंगस्टर के किरदार देखें होंगे. फिल्मों के शुरुआती दिनों में लोगों को लगता था कि ये सब कल्पना मात्र ही है. किसी को हीरो बना देना और किसी को विलेन बनाकर सलाखों के पीछे भेजना स्क्रिप्ट की जरूरत के हिसाब से होता है. ये सही है कि फिल्मों में जो होता है, वो स्क्रिप्ट के अनुसार होता है. लेकिन कई बार किरदार सिर्फ राइटर की कल्पना मात्र नहीं होती है. बहुत सी फिल्मों के खूंखार किरदार रियल लाइफ के कैरेक्टर से इंस्पायर होते हैं. बॉलीवुड ऐसे ही खतरनाक अपराधियों को पर्दे पर उतार कर ऐसी फिल्में बनाते हैं, जो बॉक्सऑफिस पर तो कमाल दिखाती ही हैं. साथ में लोगों के जहन में उस किरदार की छवि छोड़ जाती हैं. आज आपको बताएंगे मुंबई के पहले डॉन के बारे में, जिसको मेकर्स ने अपनी फिल्मों में एक बार नहीं तीन-तीन बीर दिखाया, जिसके लिए कहा जाता रहा है कि वो गरीबों का मसीहा और शैतानों का दुश्मन था.

02 मुंबई के पहला डॉन करीम लाला को माना जाता है. करीम लाला को अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान भी रियल डॉन मानते था. कहा जाता है कि मुंबई में करीम लाला के नाम का बोल बोला था. वो जहां भी कदम रख दे, लोग डर से थर-थर कांपने लगते थे. सबसे पहले साल 1973 में फिल्म 'जंजीर' में इनके रोल को पर्दे पर उतारा गया. अमिताभ की इस सुपरहिट फिल्म में गैंगस्टर का किरदार प्राण साहब ने निभाया था. प्राण साहब फिल्म में 'शेर खान' के किरदार में नजर आए थे. कहा जाता है कि ये किरदार करीम लाला पर ही बेस्ड था.

03 मुंबई के पहला डॉन करीम लाला को माना जाता है. करीम लाला को अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान भी रियल डॉन मानते था. कहा जाता है कि मुंबई में करीम लाला के नाम का बोल बोला था. वो जहां भी कदम रख दे, लोग डर से थर-थर कांपने लगते थे. सबसे पहले साल 1973 में फिल्म 'जंजीर' में इनके रोल को पर्दे पर उतारा गया. अमिताभ की इस सुपरहिट फिल्म में गैंगस्टर का किरदार प्राण साहब ने निभाया था. प्राण साहब फिल्म में 'शेर खान' के किरदार में नजर आए थे. कहा जाता है कि ये किरदार करीम लाला पर ही बेस्ड था. फाइल फोटो.

04 इसके बाद साल 1992 में फिल्म रिलीज हुई 'अंगार'. क्राइम एक्शन ड्रामा फिल्म को लोगों ने खूब पसंद किया था, मल्टी स्टाटरर इन फिल्म में जैक श्रॉफ, कादर खान, मजहर खान, नाना पाटेकर और डिंपल कपाड़िया थीं. फिल्म के बजट की बात करें तो फिल्म का बजट 2 करोड़ से ऊपर का था और फिल्म ने उस दौर में 4.05 करोड़ कमाए थे. कादर खान ने फिल्म 'अंगार' में जहांगीर खान का रोल प्ले किया था. ये रोल भी करीम लाला पर बेस्ड था. फिल्म में उनके दो बेटे होते हैं. माजिद खान और फरीद खान. ये किरदार नाना पाटेकर और मजहर खान ने निभाया था.

05 साल 2022 में रिलीज हुई गंगूबाई काठियावाड़ी में इस किरदार का नाम मेकर्स ने नहीं बदला. गंगूबाई करीम लाला का किरदार अजय देवगन ने निभाया था. करीम से मिलकर गंगूबाई अपने लिए न्याय की गुहार लगाती है और उन्हें अपना भाई बना लेती हैं. करीम लाला ने भी गंगूबाई की मजबूरी को समझते हुए उसकी मदद का फैसला करता है. फिल्म में दिखाया गया है कि करीम लाला अगर कई लोगों के लिये डॉन था, तो कुछ लोगों के लिये भगवान भी था. फाइल फोटो