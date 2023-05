Home / Photo Gallery / entertainment / ashish vidyarthi kabir bedi hansal mehta to milind soman 5 bollywood celebrities who marri ...

सिर्फ आशीष विद्यार्थी ही नहीं, 'बुढ़ापे' में इन 5 सितारों ने भी रचाई शादी, कोई 70 की उम्र में बना दूल्हा, तो कोई 60 में बनीं दुल्हन

Bollywood Celebrities Who Married After Age Of 50: 'उम्र चाहे जो हो, लेकिन दिल तो बच्चा है जी...' कहते हैं, प्यार में शख्स पागल हो जाता है, फिर वो कुछ नहीं देखता फिर फासला चाहे उम्र का हो या परिवार का. आप भी यही सोच रहे होंगे कि ये तो फिल्मों में ही होता है, जहां दादा-दादी, नाना-नानी बनने की उम्र में लोग शादी करते हैं, लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट है. आज हम आपको कुछ ऐसे सेलिब्रिटी कपल्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने परिवार और समाज की परवाह न करते हुए 50 की उम्र के बाद अपना घर बसाया है. तो चलिए जानते हैं वो कौन-कौन से सेलेब्स हैं...

01 अक्सर आपने घर में दादी-नानी से सुना होगा कि शादी सही टाइम पर होना ही सफल जिंदगी के लिए ठीक होता है. लेकिन आज के दौर में ये कहना बहुत मुश्किल है कि शादी की सही उम्र क्या है. कभी पढ़ाई, कभी नौकरी तो कभी करियर शादी के लिए लोगों के बीच रोड़ा बना रहता है. हाल ही में बॉलीवुड और साउथ की फिल्मों में नजर आने वाले आशीष विद्यार्थी ने 60 साल की उम्र में फिर से घर बसा लिया. आशीष विद्यार्थी की शादी सुर्खियां बनीं, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है कि किसी एक्टर ने 50 की उम्र के बाद शादी की हो. इससे पहले भी बॉलीवुड सेलेब्स बुढ़ापे में शादी रचा चुके हैं. कोई 70 साल की उम्र में दूल्हा बना तो कोई 60 में दुल्हन. आज आपको बताएंगे कौन हैं वो सेलेब्स जिन्होंने 50 के बाद शादी कर सबको हैरान किया.

02 शुरुआत आशीष विद्यार्थी से ही करते हैं. साउथ और बॉलीवुड की कई फिल्मों में अपने विलेन के किरदार से लोगों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ने वाले दिग्गज एक्टर आशीष विद्यार्थी 60 साल की उम्र में सीक्रेटली दूसरी शादी कर ली है. उन्होंने असम की रहने वाली रुपाली बरुआ के साथ घर बसा लिया है. 25 मई को अपने करीबी लोगों की मौजूदगी में कोर्ट मैरिज की. रुपाली से पहले आशीष की शादी एक्ट्रेस राजोशी व‍िद्यार्थी से हुई थी. लेकिन कपल की शादी ज्यादा नहीं चली और दोनों ने तलाक ले लिया. सालों तक साथ रहने के बाद इस कपल ने तलाक ले लिया. राजोशी एक्ट्रेस, सिंगर होने के साथ-साथ थ‍िएटर आर्स्ट‍िस्ट हैं. फाइल फोटो

03 इस लिस्ट में एक्टर मिलिंद सोमन का भी नाम है. फिटनेस फ्रीक मिलिंद सोमन ने 52 की उम्र में अपने से 26 साल छोटी अंकिता कोंवर को अपनी दुल्हनिया बनाया. दोनों की शादी ने भी खूब सुर्खियों में रहीं. दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब छाई रहती हैं. फाइल फोटो

04 सिर्फ एक्टर ही नहीं इस लिस्ट में एक्ट्रेसेस का भी नाम शामिल हैं. 'बधाई हो' से फिल्मों में वापसी करने वालीं नीना गुप्ता को भला कौन नहीं जानता. नीना की जिंदगी काफी उतार चढ़ाव से भरी हुई थी. लिव इन रिलेशन में रहते हुए उन्हें एक बेटी भी हुई थी फिर अपनी बच्ची की अकेले परवरिश की और मुश्किलों का सामना किया. लेकिन 54 की उम्र में उन्होंने विवेक मेहरा को हमसफर बनाया और उनके साथ घर बसा लिया. फाइल फोटो

05 सुहासिनी मुले अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए जानी जाती हैं. सुहासिनी के अभिनय के आज भी लाखों लोग दीवाने हैं. सुहासिनी मुले ने 60 की उम्र में दुल्हन बनने का फैसला लिया था. एक्ट्रेस ने अपने फेसबुक फ्रेंड से शादी की थी. सुहासिनी ने अपनी शादी का खुलासा चार साल बाद किया था.

06 फिल्म निर्देशक हंसल मेहता ने 54 साल की उम्र में सैफीना हुसैन के साथ शादी रचाकर सबको हैरान कर दिया. इन दोनों ने 17 साल तक रिश्ते में रहने के बाद शादी करने का फैसला किया. दोनों ने पिछले साल 25 मई को शादी की थी. दोनों की शादी को हाल ही में एक साल पूरा हुआ है. फाइल फोटो