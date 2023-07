Home / Photo Gallery / entertainment / before jawan shah rukh khan went bald for 1995 film guddu with manisha koirala played role ...

'जवान' के लिए 28 साल बाद गंजे हुए हैं शाहरुख खान, पहले भी मुंडवाया था सिर! 1995 की फिल्म में दिखा था बाल्ड लुक

When Shah Rukh Khan went Bald for first time: शाहरुख खान अपनी अपकमिंग फिल्म 'जवान' को लेकर लगातार सुर्खियों में हैं. फिल्म में शाहरुख कई अवतार में नजर आएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उनके बाल्ड यानी गंजे लुक की है, जिसमें किंग खान को देखने के बाद उनके फैंस भी हैरान हैं. हालांकि, ये पहली बार नहीं है जब शाहरुख खान बिना बालों के नजर आने वाले हैं.

01 मुंबईः एटली के निर्देशन में बनी 'जवान' (Jawan) का प्रीव्यू वीडियो जारी होने के बाद से ही शाहरुख खान के लुक चर्चा में बने हैं. प्रीव्यू के कुछ सीन्स को लेकर कॉन्ट्रोवर्सी भी शुरू हो गई है. यूजर्स ने फिल्म के मेकर्स पर खासकर एटली पर फिल्म के कुछ सीन दूसरी फिल्मों से चोरी करने के आरोप लगाए हैं. मून नाइट से लेकर बाहुबली तक के सीन हैं, जिनकी झलक जवान में देखी जा सकती है. लेकिन, ये सारे सीन एक तरफ और शाहरुख खान का गंजा सिर एक तरफ. शाहरुख के सिर पर बाल ना देखकर अभिनेता के कई फैन हैरान हैं. हालांकि, ये पहली बार नहीं है जब शाहरुख खान अपनी किसी फिल्म के लिए गंजे हुए हैं.

02 अपनी अपकमिंग मोस्ट अवेटेड फिल्म 'जवान' में अपने गंजे लुक से तहलका मचा रहे शाहरुख खान पहले भी अपनी एक फिल्म में गंजे दिखाई दिए थे. अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कब हुआ. (फोटो साभारः यूट्यूब वीडियोग्रैब)

03 वैसे तो शाहरुख खान के कुछ फैंस को इसका अंदाजा होगा, लेकिन जिन्हें इसकी जानकारी नहीं है, उन्हें बता दें कि किंग खान 1995 में आई एक फिल्म में बाल्ड लुक में नजर आए थे. (फोटो साभारः यूट्यूब वीडियोग्रैब)

04 ये फिल्म थी 'गुड्डू', जिसमें शाहुख खान ने एक ब्रेन ट्यूमर के मरीज की भूमिका निभाई थी. फिल्म में उनके साथ मनीषा कोइराला लीड रोल में थीं. (फोटो साभारः IMDb)

05 हालांकि, मनीषा कोइराला के साथ आई शाहरुख की ये रोमांटिक ड्रामा बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा सकी, लेकिन हमेशा की तरह शाहरुख खान के चलते फिल्म की खूब चर्चा रही. (फोटो साभारः इंसटाग्रामः @iamsrk)