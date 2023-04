Home / Photo Gallery / entertainment / bhagyashree to zareen khan 8 actresses whose career flop after working with salman khan 1 ...

8 एक्ट्रेस के लिए अनलकी साबित हुए सलमान खान? 1 फिल्म से लूटी खूब वाहवाही, फिर गर्दिश में डूबे सितारे

How many actors did Salman Khan launch: बॉलीवुड सुपरस्‍टार सलमान खान फिल्मों के साथ अपनी नेकी के लिए काफी फेमस हैं. उन्होंने अपने 35 साल के बॉलीवुड करियर में फिल्म इंडस्ट्री में एक से बढ़ एक खूबसूरत न्यू कमर एक्ट्रेस को लॉन्च किया. इसके साथ ही उन्होंने उनकी बॉलीवुड की पहली सीढ़ी चढ़ने में भी बहुत मदद की है. कुछ लोगों के लिए उनका साथ काफी लकी रहा. वे सितारे पहली ही फिल्म से इंडस्ट्री में अपनी पहचान में सफल रहे, लेकिन अफसोस ये है कि डेब्यू फिल्म के बाद वे सितारे अपना स्टारडम ज्यादा दिनों तक सम्हाल न सके और वे धीरे-धीरे गर्दिश में डूबते चले गए.

01 आज हम आपको उन एक्ट्रेस के बारे में बताएंगे, जिसे सलमान ने बॉलीवुड में लॉन्च किया. इनमें से कुछ अभी भी बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस हैं जबकि कुछ एक्टिंग करियर छोड़ चुकी हैं.

02 'हेट स्टोरी 3' से सुर्खियां बटोरने वाली डेजी शाह को सलमान खान ने ही बॉलीवुड में लॉन्च किया था. पहली बार डेजी ने साल 2014 में आई सलमान खान की फिल्म 'जय हो' में उनकी हीरोइन बनी थी. लेकिन उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली तो सलमान ने फिर से उन्हें 'रेस 3' में लॉन्च किया था. हालांकि अफसोस दो-दो बार सलमान से चांस ले चुकी डेजी शाह की किस्मत नहीं चकमी. वह आज भी 1 हिट के लिए तरस रही हैं.

03 दिग्गज अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा को भी सलमान ने बॉलीवुड में लॉन्च किया था. सोनाक्षी को पहली बार साल 2010 में आई फिल्म 'दबंग' सलमान संग देखा गया था. ये फिल्म इतनी जबरदस्त हिट हुई थी. इस फिल्म के बाद सोनाक्षी की किस्मत ऐसे चमकी कि वो एक के बाद फिल्में करने लगीं. और इस तरह सोनाक्षी बॉलीवुड के टॉप एक्ट्रेस में गिनी जाती हैं.

04 सलमान खान ने संग काम कर चुकीं भाग्यश्री की पहली ही फिल्म ‘मैंने प्यार किया’(Maine Pyaar Kiya) बॉक्स-ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी. इस 1 हिट के बाद भाग्यश्री हमेशा के लिए फिल्मी पर्दे से दूर हो गईं. उन्होंने शादी कर अपना बसा लिया.

05 कैटरीना कैफ की हमशक्ल से मशहूर हुई जरीन खान को सलमान खान साल 2010 में रिलीज हुई फिल्म 'वीर' से बॉलीवुड में लॉन्च किया था. इस फिल्म में सलमान संग रोमांस कर जरीन खान रातों रात स्टार बन गई थीं. इस फिल्म के बाद जरीन को कई हिट फिल्मों में देखा गया. हालांकि अब लंबे वक्त से जरीन फिल्मों से दूर हैं.

06 सुनील शेट्टी की बेटी आथिया शेट्टी को सलमान ही फिल्मों में लेकर आए थे. आथिया ने अपना डेब्यू सलमान खान की प्रोडक्‍शन हाउस की रोमांटिक-ऐक्‍शन फिल्‍म हीरो से किया था. यह फिल्म साल 2015 में रिलीज हुई थी. हालांकि अफसोस आथिया की डेब्यू फ्लॉप रही. दर्शकों ने उन्हों बतौर एक्ट्रेस नकार दिया. इस फिल्म के बाद आथिया ने एक-दो फिल्में और की लेकिन अफसोस वे भी प्लॉफ ही रहीं. अब आथिया एक्टिंग करियर छोड़ क्रिकेटर केएल राहुल संग अपना घर बसा चुकी हैं. यहां सलमान आथिया की किस्मत बनाने में चूक गए.

07 ऐश्वर्या राय बच्चन की हमशक्ल से मशहूर हुईं अभिनेत्री स्नेहा उल्लाल आपको याद ही होगी. स्नेहा को सलमान खान ने फिल्म 'लक्की' में लॉन्च किया था. इस फिल्म में स्नेहा को लोगों ने खूब प्यार दिया. वो अपनी मासूमियत से हर किसी का दिल जीतने में कामयाब रहीं लेकिन अफसोस उनका स्टारडम ज्यादा दिनों नहीं रहा. कुछ फिल्में करने के बाद आखिरी बार स्नेहा ने एक्टिंग करियर छोड़ अपना दूसरी फील्ड में बना लिया. बता दें कि स्नेहा को 2015 में आई फिल्म 'बेजुबान इश्क' में देखा गया था.

08 अभिनेता मोहनीश बहल की बेटी प्रनूतन को भी सलमान ने लॉन्च किया था. वह पहली बार सलमान की प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनी फिल्म नोटबुक में देखी गई थीं.

09 सलमान खान ने महेश मांजरेकर की बेटी सई मांजरेकर को फिल्म दबंग 3 से लॉन्च किया था. इस फिल्म में सई ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं. हालांकि बाद में वह स्टारडम से ऐसे गायब हुई कि किसी को पता ही नहीं चला.