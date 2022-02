Shamita Shetty B’day Spl: खूबसूरत-ग्लैमरस होने के बावजूद शमिता शेट्टी क्यों बन कर रह गईं सिर्फ शिल्पा शेट्टी की बहन

शमिता शेट्टी (Shamita Shetty) 2 फरवरी 1979 में मेंगलुरू में पैदा हुईं. शमिता आज अपना 43वां बर्थडे मना रही हैं. सुनंदा शेट्टी और सुरेंद्र शेट्टी की बेटी शमिता ने मुंबई के सीडेनहम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया. साल 2001 में फिल्म ‘मोहब्बतें’ (Mohabbatein) से डेब्यू किया और इस फिल्म की सफलता ने रातों-रात उन्हें स्टार बना दिया था. फिल्म के लिए शमिता को आईफा के बेस्ट फीमेल डेब्यू एक्ट्रेस का अवॉर्ड (IIFA Award for Star Debut of the Year) भी हासिल किया था. लेकिन करिश्मा कपूर और करीना कपूर की तर्ज पर शिल्पा शेट्टी-शमिता शेट्टी को स्टार सिस्टर्स वाली सक्सेस नहीं मिल पाई. (फोटो साभार: shamitashetty_official/Instagram)