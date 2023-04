Home / Photo Gallery / entertainment / bobby deol barsaat to govinda aankhen 5 films made with same name one shockingly became su ...

'बरसात' से 'आंखें' तक, 1 नाम से बनीं 2 अलग-अलग फिल्में, 10 में एक हुई सुपर ब्लॉकबस्टर

5 films Made With The Same Name: बॉलीवुड में एक ही नाम की दो-दो फिल्में बन चुकी हैं, क्या आप जानते हैं? अगर नहीं, आज की ये स्टोरी आपके लिए बेहद खास होने वाली है. आज हम उन्हीं 10 फिल्मों के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिनके नाम सेम हैं.

01 नई दिल्ली. बॉलीवुड में आए दिन एक से बढ़कर एक एक्शन फिल्म, कॉमेडी और रोमांटिक ड्रामा फिल्में बनती रहती हैं, जो दर्शकों का जमकर मनोरंजन भी करती हैं, लेकिन बॉलीवुड में कुछ फिल्में तो एक ही नाम से दो-दो बार बन चुकी हैं, जिसके बारे में जानकर आपको भी काफी हैरानी होगी. इतना ही नहीं, एक फिल्म तो बॉक्स ऑफिस पर सुपर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी. तो आइए, जानते हैं इन फिल्मों के बारे में....

02 आंखें (1993 और 2002): इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है 'आंखें' का, इस नाम से भी दो फिल्में बन चुकी हैं. सबसे पहले साल 1993 में गोविंदा और चंकी पांडे की फिल्म इसी नाम से आई थी, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी. वहीं, साल 2002 में अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार और अर्जुन रामपाल की इसी नाम से फिर से फिल्म बनी थी, जिसका बॉक्स ऑफिस पर असर एवरेज था.

03 बरसात (1995 और 2005): 'बरसात' के नाम से बॉलीवुड में दो अलग-अलग फिल्में बन चुकी हैं. सबसे पहले साल 1995 में इसी नाम से फिल्म बनी थी, जिसके जरिए बॉबी देओल (Bobby Deol) और ट्विंकल खन्ना (Twinkle Khanna) ने बॉलीवुड में कदम रखा था. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी. वहीं, साल 2005 में फिर से इसी नाम से एक और फिल्म, जिसमें फिर से लीड एक्टर बॉबी देओल थे और लीड एक्ट्रेस में प्रियंका चोपड़ा और बिपाशा बसु थीं, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस कुछ कमाल नहीं दिखा पाई थी.

04 मदर इंडिया (1938 और 1957): 'मदर इंडिया' के नाम से सबसे पहले साल 1938 में पहली फिल्म बनी थी, जिसमें शरिफा, प्रमिला और आशिक हुसैन लीड रोल में थे. वहीं, साल 1957 में फिर से इसी नाम से एक और फिल्म बनीं, जिसमें नरगिस, सुनील दत्त, राज कुमार और राजेंद्र कुमार थे. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर हंगामा मचा दिया था. इस फिल्म को काफी पसंद किया गया था.

05 अनाड़ी (1959 और 1993): इस लिस्ट में चौथा नाम आता है 'अनाड़ी' का. इस नाम से सबसे पहले फिल्म साल 1959 में बनी थी, जिसमें राज कपूर और नूतन लीड रोल में थे, इस फिल्म को भी बॉक्स ऑफिस पर काफी पसंद किया गया था. वहीं, साल 1993 में एक और फिल्म इसी नाम से आई थी, जिसमें करिश्मा कपूर और वेंकटेश लीड रोल में थे. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी.