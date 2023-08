Home / Photo Gallery / entertainment / box office was shaken by the explosion of the film samadhi in 1950 ashok kumar had also sh ...

1950 में 1 फिल्म के धमाके से, थर्रा गया था बॉक्स ऑफिस, इस एक्टर के आगे दिलीप-राज कपूर की भी हो गई थी हालत खराब

Ashok Kumar Was The King Of The Box Office In 1950: साल 1950 में वैसे तो एक से बढ़कर एक फिल्में सिनेमाघरों में रिलीड हुई थीं, लेकिन उनमें से दर्शकों ने जिस फिल्म को सबसे ज्यादा पसंद किया था, वो थी 'समाधी'. इस फिल्म में दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता अशोक कुमार लीड रोल में नजर आए थे. अशोक कुमार की इस फिल्म की चपेट में उस दौर के दो धुरंधर राज कपूर और दिलीप कुमार भी आ गए थे.

01 नई दिल्ली. जब भी बॉलीवुड की क्लासिक फिल्मों की बात करते हैं, तो दिल खुश हो जाता है, क्योंकि उन फिल्मों की कहानियां अपने इमोशन से दर्शकों को अपनी ओर खींच लिया करती थी. आज हम जिस ऑरिजनल कंटेंट की बात करते हैं, वो हमें आज भी क्लासिक फिल्मों में देखने को मिल जाता है, जहां हर फिल्म की अपनी एक अलग तरह की कहानी हुआ करती थी. आज हम साल 1950 की उन 5 फिल्मों की बात करेंगे, जो उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी. उस साल अशोक कुमार (Ashok Kumar) की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर हंगामा मचा दिया था, और उनके आगे तो दिलीप कुमार (Dilip Kumar) से लेकर राज कपूर (Raj Kapoor) तक पिछड़ गए थे. तो आइए, जानते हैं 1950 की उन 5 शानदार फिल्मों के बारे में...

02 समाधि (Samadhi): अशोक कुमार की फिल्म 'समाधि' रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर छा गई थी, यह साल 1950 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी. यह एक बॉलीवुड जासूसी फिल्म थी, जिसका निर्देशन रमेश सहगल ने किया था. यह बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी. विकिपीडिया के आंकड़ों के अनुसार, इसका टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1 करोड़ 35 लाख रुपये रहा था.

03 बाबुल (Babul): दिलीप कुमार की फिल्म 'बाबुल' को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला था, और रिलीज के साथ ही यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर छा गई थी. इस फिल्म के सारे गाने भी सुपरहिट साबित हुए थे. एसयू सनी द्वारा निर्देशित यह फिल्म साल 1950 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी. यह एक बॉलीवुड म्यूजिकल ड्रामा फिल्म थी, जिसमें दिलीप कुमार के साथ नरगिस और मुनव्वर सुल्ताना भी अहम भूमिकाओं में थे. इसने बॉक्स ऑफिस पर कुल 1 करोड़ 25 लाख की कमाई करने में सफल रही थी.

04 दास्तान (Dastaan): राज कपूर की फिल्म 'दास्तान' साल 1950 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी. यह एक बॉलीवुड ड्रामा फिल्म थी, जिसका निर्माण और निर्देशन एआर कारदार ने किया थी. दर्शकों को यह फिल्म बेहग पसंद आई थी, जिसमें राज कपूर के अलावा सुरैया, वीना, सुरेश, अल नासिर, मुराद और शकीला भी अहम भूमिकाओं में थे. इसका टोटल बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कुल 1 करोड़ 15 लाख रुपये था.

05 जोगन (Jogan): फिल्म 'जोगन' साल 1950 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी, जो रिलीज के साथ बॉक्स ऑफिस पर छा गई थी. यह एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी, जिसका निर्देशन किदार नाथ शर्मा ने किया था. इस फिल्म में दिलीप कुमार और नरगिस लीड रोल में नजर आए थे. इसमें गीता दत्त द्वारा गाया गया हिट गाना 'घूंघट के पट खोल' शामिल था. वहीं, राजेंद्र कुमार ने अपनी पहली फिल्म में एक छोटी सी भूमिका निभाई थी. इसका टोटल बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कुल 1 करोड़ 12 लाख रुपये था.