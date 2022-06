चंदन रॉय से सामंथा रुथ प्रभु तक, एंटरटेनमेंट की इन 5 पॉजिटिव खबरों से करें दिन की शुरुआत

Samantha Ruth Prabhu In Koffee With Karan: सामंथा रुथ प्रभु साउथ (Samantha Ruth Prabhu) सिनेमा की सबसे फेमस और लीडिंग एक्ट्रेसेस में से एक हैं. जिन्होंने कई दक्षिण भारतीय फिल्मों में अपनी अदाकारी के जलवे बिखेरे हैं. हिंदी भाषी दर्शकों के बीच भी सामंथा काफी पसंद की जाती हैं, जिसके चलते वह एक्ट्रेस को हिंदी फिल्मों में जरूर देखना चाहते हैं. सामंथा को बॉलीवुड में काम करते देखने की इच्छा रखने वाले फैंस के लिए खुशखबरी है. हालांकि, वह किसी बॉलीवुड फिल्म में नजर आएंगी या नहीं, लेकिन उनके करण जौहर (Karan Johar) के चैट शो ‘कॉफी विद करण’ (Koffee With Karan) में दिखाई देने की चर्चा जरूर हो रही है.