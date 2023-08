Home / Photo Gallery / entertainment / director nitesh tiwari wanted to take irrfan khan before aamir khan in dangal film created ...

जिस फिल्म में आमिर खान को नहीं लेना चाहते थे डायरेक्टर, रिलीज होते ही रचा इतिहास, कमाई हुई 2000 करोड़ के पार

Nitesh Tiwari Wanted To Take Irrfan Khan Before Aamir Khan In Dangal: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता आमिर खान ने साल 2016 में एक ऐसी फिल्म बॉक्स ऑफिस को दी थी, जिसका दुनियाभर में जबरदस्त असर देखने को मिला था. इस फिल्म का नाम था 'दंगल', जो रिलीज के साथ ही लोगों के बीच मशहूर हो गई थी और इसकी वर्ल्डवाइड कमाई ने सभी को हैरान कर दिया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के आमिर डायरेक्टर नितेश तिवारी की पहली पसंद नहीं थे?

01 नई दिल्ली. साल 2016 में बॉलीवुड में एक ऐसी फिल्म बनी, जिसने कमाई के मामले में सारी फिल्मों को पीछे दिया. यह फिल्म सिर्फ साल 2016 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म नहीं बनी, बल्कि इसने वर्ल्डवाइड इतनी कमाई की कि इंडियन सिनेमा के इतिहास में अब तक इससे ज्यादा कमाई करने वाली कोई और फिल्म नहीं बन सकी. विकिपीडियो के आंकड़ों के अनुसार, 'दंगल (Dangal)' का टोटल वर्ल्डवाइड कलेक्शन 2,024 करोड़ रुपये है. आपको ये जानकार हैरानी होगी कि इस फिल्म को बनाने में मेकर्स के सिर्फ 70 करोड़ रुपये खर्च हुए थे.

02 बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता आमिर खान (Aamir Khan) की फिल्म 'दंगल' ने साक्षी तंवर सहित फातिमा सना शेख, जायरा वसीम, सान्या मल्होत्रा और अपारशक्ति खुराना की भी किस्मत चमका दी थी, हालांकि बाद में जायरा वसीम ने एक्टिंग की दुनिया को अलविदा कह दिया था. अहम किरदारों में थे. बता दें, इस फिल्म ने यह फिल्म पहलवान बहनों गीता फोगाट और बबीता फोगाट पर आधारित थी, जिन्हें उनके पिता महावीर सिंह फोगाट ने प्रशिक्षित किया था. वे भारत की पहली विश्व स्तरीय महिला पहलवान बनी थीं. इस फिल्म को दुनियाभर में काफी पसंद किया गया था और आज भी यह फिल्म लोगों के बीच काफी मशहूर है.

03 क्विंट की एक रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म 'दंगल' के लिए आमिर खान निर्देशक की पहली पसंद नहीं थे, बल्कि वह महावीर सिंह फोगट के किरदार में किसी और एक्टर को देखना चाहते थे. खबर के अनुसार, डायरेक्टर नितेश तिवारी और मनीष हरिप्रसाद ने शुरुआत में इरफान खान को ध्यान में रखते हुए 'दंगल' की कल्पना की थी, लेकिन एक बार स्क्रिप्ट तैयार होने के बाद, वे सीधे आमिर खान के पास गए और उसके बाद क्या हुआ ये सभी को पता है. यानी यह बात इरफान खान तक कभी पहुंच ही नहीं पाई थी.

04 मनीष ने खुलासा किया था कि जब आमिर खान फिल्म में महावीर सिंह फोगट की भूमिका निभाने के लिए सहमत हुए तो वे कितने उत्साहित थे. उन्होंने कहा था, 'हम दुनिया में टॉप पर थे. आमिर के फिल्म के लिए 'हां' कहने के बाद हमें नहीं पता था कि क्या करें. हम अपनी घबराहट को शांत करने के लिए रात के 2 बजे बैंडस्टैंड पर एक घंटे तक चले.'