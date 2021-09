बॉलीवुड की इन 5 मशहूर ऑनस्क्रीन जोड़ियों को फिर से साथ देखने के लिए बेताब हैं फैंस

रोमांस और ड्रामे के बिना बॉलीवुड (Bollywood on screen Couple) कुछ भी नहीं है? जहां एक्शन से भरपूर सीन्स के साथ एक अच्छी कहानी, दर्शकों पर असर छोड़ती है, वहीं दो शानदार अभिनेताओं के बीच की खूबसूरत केमिस्ट्री फिल्म को एक पायदान ऊपर ले जाती है. बीते कई सालों में, कई फेमस ऑन-स्क्रीन जोड़ियों ने फैंस के दिलों में खास जगह बनाई है. इनमें सलमान खान-ऐश्वर्या राय (Salman Khan and Aishwarya Rai) और करीना कपूर-शाहिद कपूर (Kareena Kapoor and Shahid Kapoor) जैसी स्टार जोड़ियां भी शामिल हैं.