बॉलीवुड से हॉलीवुड तक, इस हफ्ते उठाएं इन फिल्मों और वेब सीरीज का आनंद, देख लें LIST

इस हफ्ते दर्शकों को बॉलीवुड के साथ-साथ हॉलीवुड की अलग-अलग जॉनर की फिल्मों का लुत्फ उठाने का मौका मिलेगा. इनमें 'भावई' (Bhavai), 'बबलू बैचलर' (Babloo Bachelor) जैसी कुछ फिल्में थियेटर, तो 'माया एंड द थ्री' (Maya and the Three) और 'लॉक एंड की सीजन 2' (Locke and Key Season 2) जैसी कुछ फिल्में व शोज ओटीटी पर रिलीज हो रही हैं.