हूबहू वही शक्ल, वही अंदाज, अपने पापा की कार्बन कॉपी हैं ये 5 स्टारकिड्स, फोटो देख खा जाएंगे गच्चा

Bollywood Star kids Who Are Their Father's Carbon Copy- बॉलीवुड में कई ऐसे स्टारकिड्स हैं जो किसी ना किसी वजह के चलते अक्सर ही सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं. कभी ये अपनी फिल्मों के चलते तो कभी अपने निजी जीवन की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं. ये स्टारकिड्स फिल्मों की दुनिया में कदम रखने से पहले ही अपने पेरेंट्स की बदौलत खूब पॉपुलैरिटी हासिल कर लेते हैं. तो चलिए आज आपको 5 ऐसे स्टारकिड्स के बारे में बताते हैं जो हूबहू अपने पेरेंट्स जैसे दिखते हैं.

01 आज आपको बॉलीवुड के 5 ऐसे स्टारकिड्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने काम के साथ-साथ अपने पेरेंट्स जैसे दिखने के लिए भी काफी पॉपुलर हुए. इस लिस्ट में बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से लेकर छोटे नवाब सैफ अली खान के बेटे इब्राहीम खान तक का नाम शामिल है.

02 इस लिस्ट की शुरुआत बॉलीवुड की फेमस पिता-पुत्र की जोड़ी से करते हैं. सैफ अली खान और अमृता सिंह के बेटे इब्राहीम अली खान हूबहू छोटे नवाब सैफ अली खान जैसे दिखते हैं. उन्होंने भले ही अभी तक फिल्मों में कदम नहीं रखा है, लेकिन वह अपने लुक्स के चलते अक्सर ही सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं.

03 इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर किंग ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान और उनके लाडले आर्यन खान का नाम है. आर्यन खान का लुक और अंदाज हूबहू पिता जैसा ही है. उन्हें शाहरुख खान की कार्बन कॉपी कहना भी गलत नहीं होगा.

04 सनी देओल के बेटे करण देओल कुछ वक्त पहले अपनी शादी के चलते खबरों में छाए हुए थे. करण देओल की फोटोज देख फैंस को सनी पाजी के पुराने दिनों की याद आना तो लाजमी है. ( फोटो साभार- instagram @imkarandeol)

05 बॉलीवुड में स्टंट और एक्शन के लिए मशहूर टाइगर श्रॉफ में पिता जैकी श्रॉफ की झलक दिखती है. टाइगर का लुक और बॉडी दोनों ही जैकी के शुरुआती दिनों की याद दिलाता है. उनकी फोटोज देख पहली नजर में कोई भी धोखा खा सकता है.