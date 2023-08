Home / Photo Gallery / entertainment / gadar 2 box office collection worldwide total till now and sunny deol starrer beat aamor k ...

Gadar 2 ने 11वें दिन बॉक्स ऑफिस पर मचाया तहलका, आमिर खान की दंगल को पछाड़ा, बनी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली...

Sunny Deol new Movie Beat Danga And know Gadar 2 box office collection Day 11: सनी देओल और अमीषा पटेल की गदर 2 को पहली फिल्म की तरह लोगों का प्यार मिल रहा है. फिल्म हर दिन बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन कर इतिहास रच रही है. एक्शन से भरपूर ड्रामा गदर 2 रिकॉर्ड बुक फिर से लिख रही है और फिल्म ने दुनिया भर में 500 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई करने की बड़ी उपलब्धि हासिल की है. जबकि फिल्म की रिलीज से पहले किसी को भी यकीन नहीं था कि गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर चलेगी और अब अनिल शर्मा निर्देशित यह फिल्म हर गुजरते दिन के साथ बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ रही है. अब बताया जा रहा है कि फिल्म ने आमिर खान की मोस्ट हाइहेस्ट ग्रोसिंग फिल्म दंगल का भी रिकॉर्ड ब्रेक किया है.

01 जी हां, अगर गदर 2 के भारत से होने वाले बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने आमिर खान की दंगल की कमाई को क्रॉस कर लिया है और घरेलू बॉक्स ऑफिस यानी सिर्फ भारत अकेले से ही 389.10 करोड़ रुपए की नेट कमाई की है. बता दें कि आमिर खान और करीना कपूर की दंगल ने 387 करोड़ रुपए भारत से कमाए थे और गदर ने इससे 2 करोड़ ज्यादा का कारोबार कर उसे पछाड़ दिया है.

02 हाल ही में ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने आधिकारिक आंकड़े साझा किए और लिखा, 'क्रॉस 'दंगल', नेक्स्ट 'केजीएफ 2'...#गदर2 एक अजेय ताकत बनी हुई है. दूसरे सोमवार भी ये रुकने वाली नहीं है. क्रॉस लाइफटाइम बिज' #दंगल...अब #भारत में चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली #हिंदी फिल्म है. शुक्रवार 20.50 करोड़, शनिवार 31.07 करोड़, रविवार 38.90 करोड़, सोमवार 13.50 करोड़ और कुल मिलाकर ये देश में अब तक 388.60 करोड़ का काबोबार कर चुकी है.'

03 एंटरनेटमेंट ट्रैकिंग पोर्टल Sacnilk.com के अनुसार, गदर 2 का नेट कलेक्शन 458.60 करोड़ रुपए है. 48 करोड़ रुपए की विदेशी कमाई को जोड़कर, 2001 की ब्लॉकबस्टर गदर: एक प्रेम कथा की अगली कड़ी गदर 2 ने दुनिया भर में 506.60 करोड़ रुपये की कमाई की है.

04 हाल ही में ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने आधिकारिक आंकड़े साझा किए और लिखा, 'क्रॉस 'दंगल', नेक्स्ट 'केजीएफ 2'...#गदर2 एक अजेय ताकत बनी हुई है. दूसरे सोमवार भी ये रुकने वाली नहीं है. क्रॉस लाइफटाइम बिज' #दंगल...अब #भारत में चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली #हिंदी फिल्म है. शुक्रवार 20.50 करोड़, शनिवार 31.07 करोड़, रविवार 38.90 करोड़, सोमवार 13.50 करोड़ और कुल मिलाकर ये देश में अब तक 388.60 करोड़ का काबोबार कर चुकी है.'