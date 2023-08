60 की उम्र में इन 5 एक्टर्स ने बॉक्स-ऑफिस पर मचाया तहलका, 100 करोड़ क्लब में मारी एंट्री, हैरान कर देगा कलेक्शन

Home / Photo Gallery / entertainment / gadar 2 fame sunny deol to amitabh bachchan 5 bollywood actors who entered 100 crore club ...

60 की उम्र में इन 5 एक्टर्स ने बॉक्स-ऑफिस पर मचाया तहलका, 100 करोड़ क्लब में मारी एंट्री, हैरान कर देगा कलेक्शन

Bollywood Actors Who Entered 100 crore Club Late In Their Career- सनी देओल इन दिनों अपनी फिल्म ‘गदर 2’ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. अमीषा पटेल संग उनकी ये फिल्म एक बार फिर पर्दे पर ‘गदर’ मचा रही है. इस फिल्म ने महज 5 दिनों में 229 करोड़ रुपये का जबरदस्त कलेक्शन दर्ज कर लिया है. ‘गदर 2’ की ताबड़तोड़ सफलता से सनी देओल और अमीषा पटेल के डगमगाते करियर को एक बार फिर सहारा मिल गया है. बता दें, ये दोनों अकेले ऐसे एक्टर्स नहीं हैं जिन्होंने ढलती उम्र में 200 करोड़ क्लब में एंट्री की है. बॉलीवुड में कई ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर जाकर इस क्लब में अपना नाम दर्ज कराया है.

01 आज आपको बॉलीवुड के कई ऐसे एक्टर्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपने करियर में काफी देर से 100 करोड़ क्लब में एंट्री ली है. इस लिस्ट में अनिल कपूर से लेकर बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन तक का नाम शामिल है. तो चलिए जानते हैं इन दिग्गज एक्टर्स की 100 करोड़ी फिल्मों के बारे में-

02 सनी देओल के नाम कई सुपरहिट फिल्में दर्ज हैं, लेकिन ‘गदर 2’ की जबरदस्त सफलता के साथ पहली बार उन्हें 200 करोड़ क्लब में शामिल होने का मौका मिला है. इस फिल्म ने 5 दिनों में ही रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर ली है. (फोटो साभार- instagram@iamsunnydeol)

03 अमिताभ बच्चन ने फिल्मों में कामयाबी का जो सिलसिला शुरू किया वो आज भी जारी है. सदी के महानायक के नाम एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दर्ज हैं, लेकिन उन्हें भी 100 करोड़ क्लब में शामिल होने का मौका काफी लेट मिला. अमिताभ बच्चन की ‘ब्रह्मास्त्र’ ने बॉक्स-ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर इतिहास रच दिया था. (फोटो साभार- instagram@amitabhbachchan)

04 अनुपम खेर इन दिनों हर दूसरी फिल्म में नजर आते हैं. बैक-टू-बैक फिल्में देने वाले ये एक्टर कई सफल फिल्मों का हिस्सा रहे हैं. हालांकि, 100 करोड़ क्लब में उन्होंने पिछले साल ही नाम दर्ज कराया है. अनुपम खेर की फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ जबरदस्त हिट रही थी. (फोटो साभार- instagram@anilskapoor)

05 अनिल कपूर आज भी बॉलीवुड में पूरी तरह से सक्रिय हैं. ये एक्टर फिल्मों से लेकर वेब सीरीज तक हर जगह अपने हुनर का जलवा बिखेर रहे हैं. वरुण धवन, कियारा आडवाणी और नीतू कपूर संग उनकी फिल्म ‘जुग जुग जियो’ काफी सफल रही थी. (फोटो साभार- instagram@anilskapoor)