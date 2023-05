Home / Photo Gallery / entertainment / gadar fame tara singh aka sunny deol when furious with co star shah rukh khan anil kapoor ...

पापा धर्मेंद्र की तरह, बेटे सनी देओल को भी आता है गुस्सा, इन 4 स्टार्स से ले चुके हैं पंगा

Sunny Deol When Furious With Co Star: सनी देओल अपनी फिल्मों में 'ढाई किलो का हाथ' और एक्शन के लिए जाने जाते हैं. सनी देओल असल जिंदगी में भी एंग्री यंग मैन जैसे ही नजर आते हैं. कई फिल्मों की शूटिंग के दौरान उनका झगड़ा कई साथी कलाकारों से हो चुका है. चलिए अब आपको बताते हैं कि फिल्म की शूटिंग के दौरान सनी देओल किन-किन को स्टार्स के साथ भिड़ गए और फिर उस झगड़े का क्या हुआ...

01 बॉलीवुड में स्टार्स के बीच दोस्ती और झगड़ा दोनों ही नई बातें नहीं है. शाहरुख और सलमान खान के बीच लंबे समय तक दूरी बनी रही, वहीं सलमान खान और विवेक ओबरॉय के बीच का झगड़ा भी जगजाहिर है, लेकिन क्या आप जानते हैं बॉलीवुड के ही-मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र का परिवार भी इन झगड़ों से दूर नहीं रहा है. आज हम बात कर रहे हैं गरम धरम कहे जाने वाले धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल की. सनी देओल अपनी फिल्मों में 'ढाई किलो का हाथ' और एक्शन के लिए जाने जाते हैं. सनी देओल असल जिंदगी में भी एंग्री यंग मैन जैसे ही नजर आते हैं. कई फिल्मों की शूटिंग के दौरान उनका झगड़ा कई साथी कलाकारों से हो चुका है. चलिए अब आपको बताते हैं कि फिल्म की शूटिंग के दौरान सनी देओल किन-किन को स्टार्स के साथ भिड़ गए और फिर उस झगड़े का क्या हुआ...

02 सबसे पहले हम बात करते हैं सनी देओल और अक्षय कुमार के बीच हुए पंगे की. यह झगड़ा रवीना टंडन के कारण हुआ था, मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो एक दौर में अक्षय कुमार और रवीना टंडन को बॉलीवुड का परफेक्ट कपल कहा जाता था. दोनों के बीच लव अफेयर्स भी चर्चाएं रहीं. हालांकि, बाद में दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया. 'जिद्दी' फिल्म की शूटिंग के दौरान सनी देओल 1 दिन शूटिंग कर रहे थे. तभी रवीना टंडन आ गईं और उनकी आंखों से आंसू आने लगे. सनी देओल ने इसका कारण पूछा तो रवीना ने बताया कि वह ब्रेकअप से बेहद दुखी हैं. उसके बाद सनी देओल ने रवीना और अक्षय के बीच पैचअप कराने का बीड़ा उठा लिया. सनी देओल ने दोनों के बीच बात कराने की कोशिश की लेकिन अक्षय ने उनकी बात ही नहीं सुनी. बस फिर क्या था सनी का अक्षय कुमार से 36 का आंकड़ा हो गया. फाइल फोटो.

03 रील लाइफ के अलावा रियल लाइफ में भी बेहद हंसी मजाक करते दिखाई देते अनिल कपूर से भी सनी देओल भीड़ चुके हैं. एक फिल्म की शूटिंग के दौरान ही यह वाक्य हुआ था बताया जाता है कि एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी, जिसमें सनी देओल और अनिल कपूर फाइट सीन कर रहे थे. शूट के दौरान अचानक सनी को रियल में गुस्सा आ गया. फिर क्या... उन्होंने गुस्से में अनिल का गला बेहद तेजी से पकड़ लिया अनिल कपूर का दम घुटने लगा तो सभी ग्रुप मेंबर काफी घबरा गए. डायरेक्टर बार-बार कट बोल रहे थे, लेकिन गुस्से में आए सनी गला छोड़ ही नहीं रहे थे. तभी क्रू मेंबर से वहां पहुंचकर अनिल को बचाया. फाइल फोटो

04 सनी देओल का झगड़ा बॉलीवुड के सबसे चॉकलेटी हीरो कहे जाने वाले 'पठान' यानी शाहरुख खान से भी हो चुका है. ये झगड़ा 'डर' फिल्म के दौरान हुआ था. झगड़ा इतना बढ़ गया कि सनी ने शाहरुख के साथ कभी दोबारा काम ना करने तक का फैसला कर लिया. दरअसल, फिल्म के दौरान सनी और शाहरुख के बीच एक फाइट सीन शूट किया जाना था. लेकिन सनी इस सीन को लेकर बात नहीं मान रहे थे. सनी कह रहे थे कि फिल्म में उनका रोल एक कमांडो का है ऐसे में कोई आम लड़का उन्हें कैसे मार सकता है. यश चोपड़ा ने उनको समझाया लेकिन सनी बात मानने को तैयार ही नहीं थे. इसी बहस के दौरान गुस्से में उन्होंने अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डाल दिए. उनका गुस्सा इतना ज्यादा था कि उनके हाथों से उनकी पैंट की दोनों जेबे ही फट गई. फोटो साभार- वीडियो ग्रैब