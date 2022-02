Happy B'day Ashutosh Gowariker: आशुतोष गोवारिकर की वे 5 फिल्में, जिनकी आज भी होती है तारीफ

खेलें हम जी जान से: मानिनी चैटर्जी की Do And Die: The Chittagong Uprising पर आधारित ‘खेले हम जी जान से’ को क्रिटिक्स की सराहना मिली थी, लेकिन बॉक्स-ऑफिस पर यह फिल्म ज्यादा कमाई नहीं कर पाई थी. अभिषेक बच्चन, दीपिका पादुकोण और सिकंदर खेर स्टारर इस फिल्म में आशुतोष गोवारिकर के निर्देशन की काफी तारीफ हुई थी. (फिल्म पोस्टर)