Home / Photo Gallery / entertainment / hrithik roshan govinda and suniel shetty were shockingly shaken by the stormy earnings of ...

साल 2000, 2 सुपरस्टार, 1 फिल्म, बजट- 13 करोड़... जिसकी तूफानी कमाई से हिल गए थे ऋतिक-गोविंदा-सुनिल शेट्टी

'Mohabbatein' Became The Highest Grossing Of 2000: अक्टूबर 2000 में 4 बड़ी फिल्में रिलीज हुई थीं, जिसमें से एक थी 'मोहब्बतें'. इस फिल्म ने तो बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले थे और ये उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनकर सामने आई थी. यह एक मल्टीस्टारर फिल्म थी, जिसमें शाहरुख खान (Shahrukh Khan) और अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) लीड रोल में थे.

01 नई दिल्ली. साल 2000 बॉक्स ऑफिस के लिहाज से बॉलीवुड के लिए अच्छा साबित हुआ था, जहां कम बजट वाली फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई की थी और उसमें से एक थी (Shahrukh Khan) और अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) स्टारर फिल्म 'मोहब्बतें'. यह फिल्म अक्टूबर, 2000 में रिलीज हुई थी और इसी महीने 3 और फिल्में भी रिलीज हुई थीं, लेकिन इस फिल्म के आगे न तो ऋतिक रोशन की फिल्म चली थी और न ही गोविंदा और सुनील शेट्टी की.

02 मोहब्बतें: साल 2000 में आई फिल्म 'मोहब्बतें' के जरिए पहली बार शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन एक साथ बड़े पर्दे पर नजर आए थे और इन दोनों सुपरस्टार ने साथ मिलकर बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था. विकिपीडिया के आंकड़ों के अनुसार, महज 13 करोड़ में बनकर तैयार हुई इस फिल्म का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 90 करोड़ रुपये था. वहीं, यह 'दिलवाले दुल्हनिया ले जायेंगे' के बाद आदित्य चोपड़ा के निर्देशन वाली दूसरी फिल्म थी. साल 2000 की ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी.

03 मिशन कश्मीर: ऋतिक रोशन, संजय दत्त, प्रीति जिंटा, सोनाली कुलकर्णी और जैकी श्रॉफ स्टारर 'मिशन कश्मीर' भी अक्टूबर, 2000 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और रिलीज के साथ ये भी बॉक्स ऑफिस पर छा गई थी. यह एक ड्रामा एक्शन फिल्म थी, जो साल 2000 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी, लेकिन मोहब्बतें के आगे इसकी एक न चली थी. इस फिल्म का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 43.3 करोड़ रुपये था. इसका निर्देशन और निर्माण विधु विनोद चोपड़ा ने किया था.

04 जिस देश में गंगा रहता है: साल 2000 में अक्टूबर में गोविंदा की ये फिल्म भी रिलीज हुई थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में यह मोहब्बतें और मिशन कश्मीर से काफी पीछे रह गए थी. यह एक कॉमेडी फिल्म थी, जो महेश मांजरेकर द्वारा निर्देशित थी और इसमें गोविंदा के साथ सोनाली बेंद्रे मुख्य भूमिका में थीं. यह 1972 की मराठी फिल्म 'एकता जीव सदाशिव' और 1974 की कन्नड़ फिल्म 'बंगारादा पंजारा' की रीमेक थी. बाद में इसे मेयर आंचल (2003) के रूप में बंगाली में बनाया गया था.