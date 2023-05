Home / Photo Gallery / entertainment / hrithik roshan to shahrukh khan from 2010 to 2019 these 5 actors dominated the box office ...

2010 से 2019 तक, बॉक्स ऑफिस पर था इन 5 एक्टर का कब्जा, सलमान ने तो लगा दी थी ब्लॉकबस्टर की लाइन

2010 To 2019 These 5 Actors Dominated The Box Office: साल 2010 से लेकर 2019 तक एक से बढ़कर एक फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें से कुछ तो बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड भी तोड़े. आज हम आपको बताएंगे कि उस दौरान किन-किन बॉलीवुड एक्टर्स का बॉक्स ऑफिस पर कब्जा था और उनकी कौन-कौन सी फिल्में ब्लॉकबस्टर हुई थीं.

01 नई दिल्ली. सलमान खान (Salman Khan), शाहरुख खान (Shahrukh Khan), आमिर खान, ऋतिक रोशन और अक्षय कुमार.... बॉलीवुड के ये उन पांच सुपरस्टार के नाम हैं, जिनका साल 2010 से 2019 तक बॉक्स ऑफिस पर कब्जा रहा. उस दौरान इन सुपरस्टार्स की फिल्मों का लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार किया करते थे. इतना ही नहीं, ये वही दौर था जब सलमान ने ब्लॉकबस्टर फिल्मों की लाइन लगा दी थी.

02 सलमान खान (Salman Khan): इस लिस्ट में सबसे पहले स्थान पर हैं बॉलीवुड के 'भाईजान' सलमान खान. 2010 से 2019 तक सलमान खान के खाते में 5 ब्लॉकबस्टर फिल्में गिरी थीं और उस दौरान वह बॉक्स ऑफिस के बादशाह बन गए थे. बजरंगी भाईजान, टाइगर जिदा है, सुल्तान, किक और एक था टाइगर जैसी फिल्मों ने सलमान के करियर को एक नई उड़ान दी थी.

03 शाहरुख खान (Shahrukh Khan): साल 2010 आते-आते शाहरुख बॉलीवुड के 'बादशाह' बन चुके थे. वह सिनेमाप्रेमियों की पहली पसंद बन चुके थे. उस दौरान, रोमांटिक फिल्मों में शाहरुख को कोई टक्कर देने वाला नहीं था. चेन्नई एक्सप्रेस, हैप्पी न्यू ईयर, रा-वन, डॉन 2 और जब तक है जान जैसी फिल्मों के बदौलत वह 2010 से 2019 तक बॉक्स ऑफिस पर छाए हुए थे.

04 आमिर खान (Aamir Khan): इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आमिर खान हैं. आमिर आज भी सेलेक्टेड फिल्में ही करने के लिए जाने जाते हैं. 2010 से 2019 तक आमिर भी बॉक्स ऑफिस के हिट मशीन बनकर उभरे थे. आमिर स्टारर दंगल, पीके, धूम 3 और तलाश जैसी फिल्मों ने तो बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले थे.

05 ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan): साल 2010 से 2019 तक वॉर, कृष 3, अग्निपथ, सुपर 30 और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जैसी फिल्मों ने ऋतिक रोशन के करियर को एक नई ऊंचाई दी थी. ये वही फिल्में थीं जिनसे ऋतिक को एक अलग पहचान भी दी थी. उस दौरान ऋतिक की फिल्मों का इंतजार दर्शकों बड़ी बेसब्री के साथ किया करते थे.