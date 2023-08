इन सेलेब्स के बीच है 36 का आंकड़ा, फिर भी साथ किया काम, 1 स्टार जोड़ी के बीच तो बरसों तक रही दुश्मनी

Home / Photo Gallery / entertainment / jaya bachchan rekha to sanjay dutt madhuri dixit and ranbir kapoor katrina kaif these 5 ce ...

Celebs Who Worked together after Fight or Breakup : फिल्म इंडस्ट्री में दोस्ती, प्यार और लड़ाई आम बात है. कई सेलेब्स के झगड़े सबके सामने खबरों और सोशल मीडिया के सामने आ चुके हैं. कई स्टार सालों से एक-दूसरे बात नहीं कर रहे. तो कई एक-दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करता. लेकिन प्रोफेशनल कमिटमेंट्स ने लड़ाई-झगड़ा करने वाले स्टार्स को साथ लाकर खड़ा किया.

01 यहां हम आपको 5 ऐसी स्टार्स जोड़ी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके बीच किसी न किसी चीज को लेकर अनबन रही. किसी का ब्रेकअप हुआ या फिर स्क्रीन स्पेस को लेकर मनमुटाव हुआ और फिर कभी बात नहीं की. लेकिन सालों तक लड़ाई करने वाले इन सेलेब्स ने लंबे अंतराल के बाद साथ काम किया. तो आइए जानते हैं.

02 ऊपर की तस्वीर देखकर कर आप समझ ही गए होंगे हम किस की बात करने जा रहे हैं. लेकिन इनके अलावा और सेलेब्स हैं. अब सबसे पहले बात करते हैं, जया बच्चन और रेखा की. जया बच्चन और रेखा के बीच अमिताभ बच्चन को लेकर अनबन थीं. मीडिया में खबर थी रेखा शादीशुदा अमिताभ बच्चन को प्यार करती हैं. रेखा उस वक्त अमिताभ के साथ कई फिल्में भी कर रही थी. दोनों की हिट जोड़ी मानी जाती थी. जया और रेखा के बीच कितना ही मनमुटाव ही रहा हो, दोनों ने 'सिलसिले' में साथ में काम किया.

03 संजय दत्त और माधुरी दीक्षित ने 90s के दशक में 'साजन,' 'खलनायक', 'थानेदार' जैसी फिल्मों में साथ काम किया. लेकिन इसके बाद दोनों लगभग 20 साल तक साथ काम नहीं किया. साल 2019 में दोनों को 'कलंक' और 'टोटल धमाल' में साथ देखा गया.

04 रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण भी लंबे समय तक रिलेशनशिप में थे, लेकिन दोनों के बीच काफी कन्फ्लिक्ट थे, जिसके चलते ब्रेकअप हो गया. इस ब्रेकअप का दीपिका की मेंटल हेल्थ पर बुरा असर पड़ा. बाद में दोनों एक विज्ञापन के लिए साथ आए. इस विज्ञापन की दीपिका-रणबीर के वजह से काफी चर्चा हुई.

05 शाहिद कपूर और करीना कपूर खान का रिलेशनशिप किसी से छुपा नहीं था. दोनों ने फिदा, 36 चाइना टाउन, चुप चुप के, जब वी मेट जैसी फिल्मों में काम किया. इसके बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया. करीना कसम खा ली थी की वह शाहिद संग दोबारा काम नहीं करेंगी. इसलिए उन्होंने मिलेंगे-मिलेंगे को बीच में छोड़ दिया, लेकिन पैचअप होने के बाद साल 2009 में दोनों इस फिल्म की शूटिंग को पूरी. फिर साल 2016 में 'उड़ता पंजाब' में दोनों साथ दिखे.