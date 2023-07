Home / Photo Gallery / entertainment / jo jeeta wohi sikandar fame actor destroyed his promising career with one mistake and wher ...

आपको याद है प्रीति जिंटा की 'Kya Kehna' का ये हीरो? एक गलती से बर्बाद हुआ करियर, अब नहीं मिल रहीं फिल्म

Where is Mamik now: जब मंसूर खान ने 1992 में जो जीता वही सिकंदर बनाई, तो बहुतों को उम्मीद नहीं थी कि कोई स्पोर्ट्स फिल्म भारत में सफल होगी. लेकिन आमिर खान स्टारर फिल्म ने लोगों की उम्मीदों पर खरी उतर. फिल्म में सभी कलाकारों की दर्शकों द्वारा तारीफ की गई. इसमें उस वक्त के न्यूकमर स्टार भी थे जिनका नाम मामिक सिंह हैं. उन्होंने फिल्म में आमिर खान के भाई की भूमिका निभाई थी. उस दौरान मामिक के लिए हालात अच्छे लग रहे थे, लेकिन बाद में उनकी एक बुरी आदत ने उनके करियर को बर्बाद करके रख दिया. यहां हम आपको मामिक की प्रोफेशल और पर्सनल लाइफ के बारे में बताएंगे.

01 अभिनेता का असली नाम हरमीत सिंह मामिक है और उनका जन्म 1963 में मुंबई में हुआ था. 1980 के दशक में कॉलेज पूरा करने के बाद उन्होंने अपना मॉडलिंग करियर शुरू किया. इसके बाद एक सफल मॉडलिंग करियर शुरू हुआ और 90 के दशक की शुरुआत में, उन्हें मंसूर खान ने जो जीता वही सिकंदर (Jo Jeeta Wohi Sikandar) में सहायक भूमिका के लिए साइन किया था. फिल्म की सफलता के बावजूद, मामिक ने सालों तक कोई भी नए प्रोजेक्ट पर साइन नहीं किया जबकि वे चाहते तो खुद को एक चमकता स्टार बना सकते थे.

02 आपको बता दें कि ये वही मामिक सिंह हैं जिन्होंने चंदचूर्ण, सैफ अली खान और प्रीति जिंटा की फिल्म क्या कहना में अहम भूमिक निभाई थी. फिल्म में वे प्रीति जिंटा के किरदार में थे, जो सैफ अली खान से नफरत करता है. कहते हैं जब उनके पास फिल्मों के ऑफर आने लगे तो स्टारडम में चूर मामिक सारी फिल्मों के ऑफर ठुकराते चले गए, क्योंकि उन्हें लीड रोल प्ले करना था और धीरे-धीरे उनके पास फिल्मों के ऑफर भी आने बंद हो गए.

03 फिल्मी करियर में सब कुछ ठीक चलता कि मामिल एक नशे की बुरी आदत का शिकार हो चुके थे. जो नशीली दवाएं लेने के चलते उनका आशाजनक करियर पूरी तरह से बर्बाद हो गया. जब फिल्मों से ऑफर आने बंद हो गए तो उन्होंने अपना रुख टीवी की ओर किया, जहां वे पर्दे पर छा गए.

04 मामिक को अपनी पहचान टेलीविजन के जरिए मिली थी. उन्होंने 90 के दशक में युग, कानून और दीवार जैसे कई लोकप्रिय टीवी शो किए. 2001 में, उन्होंने लोकप्रिय हॉरर सीरीज Ssshh...कोई है में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की. इसके बाद वे विक्राल नामक एक राक्षस शिकारी के रूप में शो में लौटे. 2003 में, मामिक ने अपनी ही स्पिनऑफ - विकराल और गबराल में अभिनय किया, जिसने उन्हें जबरदस्त लोकप्रियता मिली.

05 2007 में एक इंटरव्यू में मामिक ने स्वीकार किया था कि वे ड्रग्स के आदि हो गए थे, जिससे न केवल उनके अभिनय करियर पर असर पड़ा बल्कि उनकी निजी जिंदगी भी पटरी से उतर गई. 2020 में, उन्हें हंसल मेहता के शो स्कैम 1992 में सहायक भूमिका में देखा गया था. 2021 में उन्होंने बेल बॉटम (Bell Bottom) के साथ फिल्मों में वापसी की. उन्हें आखिरी बार डायरेक्ट-टू-ओटीटी फिल्म डिस्पैच में मनोज बाजपेयी के साथ देखा गया था. लेकिन अब उनके पास इंडस्ट्री का कुछ खास काम नहीं है.